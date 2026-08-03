Почему французские мужчины носили каблуки и чулки: это может удивить

Сегодня каблуки и чулки в основном ассоциируются с женской модой, однако несколько веков назад они были неотъемлемой частью мужского гардероба. Особую популярность такая одежда приобрела при французском дворе, где высота каблука и цвет обуви могли свидетельствовать о социальном положении владельца.

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OBOZ.UA рассказывает, что мужская обувь на каблуках появилась не во Франции, а в Персии, где её использовали всадники для более надёжной фиксации ноги в стремени. Со временем эта особенность практичной военной обуви превратилась в модный элемент европейской аристократической одежды.

В конце XVI века высокие каблуки начали носить представители знати в Европе. Считалось, что они подчеркивают мужественность, элегантность и добавляют мужчинам роста.

Наибольшее распространение эта мода получила при правлении французского короля Людовика XIV. Монарх, рост которого составлял около 162 сантиметров, сделал высокие каблуки неотъемлемой частью придворного стиля. Особенно престижными стали красные каблуки, носить которые разрешалось только приближенным ко двору. Образ дополняли дорогие шелковые чулки, подчеркивавшие форму ног.

Позже традицию продолжили Людовик XV и Людовик XVI. Французские аристократы носили кюлоты — брюки до колена, которые сочетались с изысканными чулками. Из-за их высокой стоимости такую одежду могли позволить себе только состоятельные люди, тогда как простолюдины носили длинные брюки, за что получили название санкюлоты.

Ситуация изменилась после Французской революции 1789 года. Новая власть начала отказываться от символов аристократии, поэтому каблуки и чулки постепенно вышли из мужской моды, а популярность приобрела практичная обувь на плоской подошве.

В XIX веке каблуки ненадолго вернулись в мужской гардероб благодаря денди во Франции и Англии, которые сочетали их с фраками и цилиндрами. Новую волну популярности мужские каблуки пережили в 1960–1980-х годах среди музыкантов, художников и представителей богемы, для которых они стали способом самовыражения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в XVIII веке одним из главных модных трендов как среди женщин, так и среди мужчин были огромные парики. Они выглядели эффектно, а из-за своей высокой стоимости считались настоящим символом роскоши, однако за этой красивой картинкой скрывалась очень неприятная реальность. Парики со временем превращались в рассадник вшей и доставляли своим владельцам сильный дискомфорт.

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