Были символом роскоши, но кишели вшами: грязный секрет моды на парики 18 века

В 18 веке одним из главных модных трендов как среди женщин, так и мужчин были огромные парики. Они выглядели эффектно, а из-за своей высокой стоимости считались настоящим символом роскоши, однако за этой красивой картинкой скрывалась очень неприятная реальность. Парики со временем превращались в рассадник вшей и приносили своим владельцам сильный дискомфорт.

Видео дня

Особенно от такой модной тенденции страдали женщины. Об этом рассказала историк Эми Боингтон в своем Instagram.

Мужские парики обычно изготавливались из конского волоса. Их приклеивали к голове с помощью животного жира, а затем припудривали мукой или глиняной пылью, чтобы придать нужный оттенок. Для того, чтобы убрать неприятный запах, который появлялся после длительного ношения, использовали духи.

Основой женских объемных причесок становились их собственные волосы, которые делали более объемными благодаря шиньонам и накладным прядям. Такие трендовые укладки стоили очень дорого, поэтому люди ходили с ними несколько дней или даже недель. Они просто меняли украшения, такие как ленты, жемчужины или перья, чтобы прическа имела несколько иной вид.

Стоит учесть, что в 18 веке гигиена людей была значительно хуже, чем в наше время, поэтому такие прически становились идеальной средой для жизни вшей. Мужчинам было легче избавиться от паразитов, потому что они могли снять парик и прокипятить, а вот женщинам это сделать было гораздо труднее, поскольку основой укладки были их волосы.

Девушкам приходилось использовать самый популярный тогда метод борьбы с паразитами – тщательное вычесывание густой расческой. В определенный период даже начали создавать инструмент для укладки волос с длинными и острыми ручками, чтобы они могли почесать место укуса.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие цвета волос выйдут из моды в 2026-м.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!