Победобесная война: для чего Россия уничтожает православные храмы в Украине, разрушая миф о 'преемственности'

Недавно российская армия нанесла один из самых мощных воздушных ударов по Киеву с начала полномасштабной войны, в результате чего был поврежден старейший храм Украины – Софийский собор.

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Решится ли агрессор на уничтожение православных святынь в случае, если окончательно поймет, что Украина ему не по зубам (действуя по принципу "так не достанься же ты никому"), – рассказывает OBOZ.UA.

На обстрелы решились через три года

Россия, которая, как известно, позаимствовала свой герб у Византии, государственный флаг – у Нидерландов, а название – у Киевской Руси, неустанно пытается доказать всему миру, что именно она якобы является "наследницей" древнего славянского государства.

Поэтому поднимать руку на такие православные святыни, как, например, Печерская лавра или София Киевская, официальной Москве вроде как не с руки – миф о "преемственности" разрушится более чем убедительно.

Тут стоит отметить, что совсем рядом с Софийским собором (который, кстати, старше Москвы на 130 лет) расположена территория Службы безопасности Украины (СБУ). Но с самого начала полномасштабной войны Россия не обстреливала и не наносила ракетные удары по этому кварталу. Так же, как и по территориям, прилегающим к Печерской лавре. Мало ли, ракеты – дело такое… Круговое вероятное отклонение может быть до километра.

Но вот – началось. Тут можно провести некую аналогию с Кременчугским НПЗ. Его разбомбили только в апреле 2022 года. До этого ракеты два месяца обходили нефтеперерабатывающий завод стороной – видимо, агрессор мечтал захватить производственные мощности и хранилища с бензином и дизтопливом в целости и сохранности. Могло ему пригодиться. Обстрелы начались, когда враг понял, что никакой Кременчуг ему не светит.

"В данном конкретном случае – когда взрывной волной был разрушен карниз на главной апсиде Софийского собора, я бы не стал говорить, что это был осознанный обстрел. Все-таки ракета, мало ли, куда прилетит. Но не думаю, что их может остановить сакральность Киева и его храмов. От Москвы всего можно ожидать, не знаю, что там у них в головах", – говорит OBOZ.UA священник ПЦУ Георгий Коваленко, который ежедневно участвует в молебнах на территории собора.

Древние московские традиции

Но в этом-то и загвоздка: в данном случае, с Софийским собором, виновата взрывная волна, но ранее ведь их не было. Потому что эти территории обстрелам не подвергались в принципе.

"Чтобы попытаться реализовать свои победобесные идеи, враг не остановится ни перед чем. Для него нет ничего святого. Хоть они и говорят о "духовных скрепах", но если что – могут уничтожить православные святыни запросто. Да о чем говорить, если Путин как-то прямо сказал, еще в 2018 году: "Зачем нам такой мир, если там не будет России?" Я не исключаю, что в случае возможного военного поражения (а к этому все идет) глава России нажмет на ядерную кнопку. В этом случае рассуждать на тему, будут обстреливать храмы или нет, вообще странно", – говорит OBOZ.UA заведующая отделом философии и истории религии Института философии имени Г. С. Сковороды Людмила Филипович.

Стоит отметить, что россияне разрушали храмы в Киеве и ранее. Причем не в тактических целях, а просто так. Именно от безысходности, действуя по принципу "ни себе, ни людям".

Как напоминает в разговоре с OBOZ.UA директор Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко, во время Второй мировой войны советские войска, которые отступали, наряду с Крещатиком взорвали Успенский собор, главный храм Киево-Печерской лавры.

"И Софийский собор был заминирован, но вовремя взрывчатку нашли. Да о чем говорить, если они сами всю Москву сожгли перед вхождением в нее Наполеона… Такие вещи – традиционные для российского общества. У них нет моральных принципов вообще", – говорит Максим Остапенко.

Возникает вопрос: может, россияне начали покушаться на украинские православные святыни именно потому, что поняли – Украину им не победить? Чего тогда стесняться?

"Это именно так. Вот вспомним Свято-Успенскую Святогорскую лавру. Мужской монастырь Донецкой епархии УПЦ МП. Для москалей скрепы? Безусловно. Это же фактически своя церковь. Разбомбили, когда поняли, что им не достанется? Еще как! И не просто разбомбили, а обвинили в этом ВСУ", – говорит Людмила Филипович.

По ее мнению, точно так же агрессор может сказать и насчет Софии и Печерской лавры, если что. Мол, это они сами все взорвали, а мирные "Шахеды", "Искандеры" и "Калибры" просто мимо пролетали.

Одним словом, агрессор от безысходности пустился во все тяжкие.

"Нужно готовиться, что враг начнет бить по православным храмам, обвиняя при этом Украину. Если этого не произойдет, я даже, наверное, удивлюсь", – резюмирует директор заповедника "Киево-Печерская лавра".