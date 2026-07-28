По-настоящему уникальные: названы украинские слова, которые "ломают" переводчики

Некоторые украинские слова имеют настолько глубокий смысл, что их сложно перевести на другие языки одним словом. Они сочетают в себе не только значение, но и культурный и исторический контекст.

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Эксперты привели примеры таких слов, которые часто "ламают" переводчики. Об этом рассказывает OBOZ.UA.

Слова с глубоким культурным смыслом

Среди примеров – слово "вечорницы", которое часто пытаются перевести как "вечеринка" или party. В то же время его значение гораздо шире: это традиционные собрания молодежи, где сочетались общение, пение, рукоделие и знакомства. Такие встречи были важной частью народной жизни.

Еще один пример – "рушник". В буквальном переводе его можно сравнить со словом towel, однако это не отражает истинного смысла. В украинской культуре рушник имеет обрядовое значение: его используют во время свадеб, благословений, украшения жилищ и в качестве религиозных символов.

Слово "кобзарь" также сложно передать на иностранных языках. Хотя его иногда переводят как "певец" или "bard", в традиции оно означает носителя исторической памяти, который через песни и думы передавал знания о прошлом.

Редкие и малоизвестные понятия

К менее известным, но не менее уникальным словам относится "гринжолы" – традиционные деревянные сани, распространенные в Карпатах. Они имели особую конструкцию и использовались как в быту, так и для перевозки грузов.

Перевод этого слова как sled не передает его исторического и культурного значения, ведь оно связано с особенностями жизни в горных регионах.

Эмоции, которые трудно описать

Отдельную группу составляют слова, описывающие сложные эмоциональные состояния. В частности, слово "щем" сочетает в себе ощущение легкой тоски, ностальгии, нежности и теплых воспоминаний.

Эксперты отмечают, что передать все эти оттенки одним словом на другом языке практически невозможно. Именно поэтому подобные слова считаются уникальными и отражают особенности мировоззрения украинцев.

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