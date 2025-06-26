Как ставить ударение в слове "гладкий": помнят не все
Ударения слов в украинском языке порой могут в корне менять значение слов. Именно поэтому важно знать, как правильно ставить ударение в нужной вам лексеме, чтобы не ошибиться со словоупотреблением.
Примером такого слова, значение которого зависит от ударения, является прилагательное "гладкий". OBOZ.UA изучил словари и объясняет, когда нужно ставить ударение на первый слог, а когда – на второй.
ГлАдкий
На первый слог ударение ставится, когда мы хотим описать поверхность, которая не имеет неровностей – выступов, впадин, выраженной текстуры. Вот как употребляется это прилагательное:
- глАдкий стіл;
- глАдка зачіска;
- глАдке простирадло.
Если вы вдруг забудете правильное ударение, в этой ситуации вы можете воспользоваться уменьшительно-ласкательной формой "гладенький". Она будет уместной в большинстве ситуаций, кроме, разве что, совсем официальной речи. Да и ошибку ударения сделать в этой форме слова сложнее.
ГладкИй
А вот если ударение в этом прилагательном падает на второй слог, то им описывают что-то, что имеет полное телосложение, кого-то упитанного, в теле. Важно: такое определение применяем к живым существам. Например:
- гладкИй кіт;
- гладкА корова;
- гладкЕ дитинча.
И еще раз о разнице
Лучше понять, в чем разница между разными ударениями в прилагательном "гладкий", можно, если соединить его с существительным "обличчя":
- глАдке обличчя – это хорошо выбритое или без морщин;
- гладкЕ обличчя – это лицо полное, с выраженными щеками.
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