Как ставить ударение в слове 'гладкий': помнят не все

Ударения слов в украинском языке порой могут в корне менять значение слов. Именно поэтому важно знать, как правильно ставить ударение в нужной вам лексеме, чтобы не ошибиться со словоупотреблением.

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Примером такого слова, значение которого зависит от ударения, является прилагательное "гладкий". OBOZ.UA изучил словари и объясняет, когда нужно ставить ударение на первый слог, а когда – на второй.

ГлАдкий

На первый слог ударение ставится, когда мы хотим описать поверхность, которая не имеет неровностей – выступов, впадин, выраженной текстуры. Вот как употребляется это прилагательное:

глАдкий стіл;

глАдка зачіска;

глАдке простирадло.

Если вы вдруг забудете правильное ударение, в этой ситуации вы можете воспользоваться уменьшительно-ласкательной формой "гладенький". Она будет уместной в большинстве ситуаций, кроме, разве что, совсем официальной речи. Да и ошибку ударения сделать в этой форме слова сложнее.

ГладкИй

А вот если ударение в этом прилагательном падает на второй слог, то им описывают что-то, что имеет полное телосложение, кого-то упитанного, в теле. Важно: такое определение применяем к живым существам. Например:

гладкИй кіт;

гладкА корова;

гладкЕ дитинча.

И еще раз о разнице

Лучше понять, в чем разница между разными ударениями в прилагательном "гладкий", можно, если соединить его с существительным "обличчя":

глАдке обличчя – это хорошо выбритое или без морщин;

– это хорошо выбритое или без морщин; гладкЕ обличчя – это лицо полное, с выраженными щеками.

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