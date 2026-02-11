Лютых морозов уже не будет? Синоптик рассказал, чего ждать до конца зимы

До конца зимы осталось чуть больше двух недель – и сильных морозов в это время синоптики на данный момент не прогнозируют. Сейчас наблюдается тенденция к повышению температуры, и, хотя морозы еще возможны – они вряд ли будут такими сильными, как недавно.

Зато в ближайшие дни прогнозируются снег и, возможно, дожди. Об этом в эфире телемарафона сказал синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит.

Сильные морозы позади

Синоптики пока не прогнозируют резких колебаний температуры в сторону понижения до конца зимы. Морозы до -20 и выше до конца февраля вряд ли вернутся.

"Сейчас мы видим, что есть тенденция к повышению значений температуры. Однако мы все же ожидаем какое-то определенное колебание температуры, что могут быть снижения, но не такие интенсивные, как было в предыдущие разы. То есть не будет таких прямо морозов, как до -20 или еще чего-то. Поэтому все же ожидаем, что определенное такое потепление с морозами будут (чередоваться. – Ред.)", – отметил Семилит.

Относительно вероятности метелей, синоптик отметил, что 14 и 15 февраля ожидаются циклоны с юго-запада. Они, предостерегают синоптики, будут приносить в Украину как снег, так и дождь.

"Но это не будут такие прямо метели, не будет много накапливаться осадков и тому подобное. Поэтому мы ожидаем просто осадков, но не в значительных количествах, как это было, например, в начале января и так далее", – сказал синоптик.

Ранее OBOZ.UA писал, что синоптик объяснил, почему Украина оказалась в эпицентре морозов и снегопадов.

Причина заключается в том, что Украина расположена в умеренных широтах на стыке влияний теплой Атлантики и холодного восточного материка. И эти температурные контрасты почти каждую зиму обусловливают периоды интенсивных снегопадов и ощутимых морозов. Хотя нынешние температуры были значительно ниже привычных для украинской зимы.

