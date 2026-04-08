Планируется ли снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет: у Зеленского дали ответ

В Украине пока не рассматривают снижение мобилизационного возраста ниже 25 лет. В то же время власти заявляют об улучшении ситуации с мобилизацией и рекрутингом в течение последних месяцев.

Текущие темпы позволяют частично покрывать потребности Сил обороны. Об этом в интервью украинским медиа рассказал заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса.

Он сообщил, что за последние 10 месяцев ситуация с мобилизацией в Украине существенно улучшилась. По его словам, наблюдается положительная динамика, которая позволяет Силам обороны чувствовать себя увереннее, чем в предыдущий период.

Он отметил, что по сравнению с прошлым годом удалось улучшить как рекрутинг, так и сам процесс мобилизации. В частности, были устранены отдельные операционные недостатки, которые ранее затрудняли эффективное комплектование войска.

В то же время Палиса подчеркнул, что несмотря на достигнутый прогресс, еще остается значительный объем работы для дальнейшего совершенствования системы.

Отдельно он ответил на вопрос о возможном снижении возрастного порога для мобилизации. По словам Палисы, по состоянию на сейчас такие изменения не рассматриваются. Также не планируется и изменение правил выезда за границу для мужчин в возрасте от 18 до 23 лет.

"На данный момент по обеим позициям – это не рассматривается", – сказал он.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине не стоит ожидать четких сроков военной службы без усиления мобилизации. В рабочей группе при Офисе военного омбудсмена отмечают, что для этого нужно обеспечить справедливое распределение обязанностей и решить проблему уклонения.

Также мы писали о том, какой предельный возраст мобилизации в Украине. Так, в Украине во время военного положения мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют отсрочки или бронирования. В то же время закон не предусматривает отдельных правил призыва для людей старше 50 лет.

