В Украину снова ворвется "безумная" жара: синоптик рассказала, когда будет +40
После непродолжительного похолодания в Украину снова может вернутся аномальная жара. Уже на следующей неделе столбики термометров в некоторых регионах поднимутся до +40 градусов.
При этом сохраняется надежда на то, что нынешняя жара не побьет рекорд июльской. Об этом эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко.
По ее словам, 5-6 августа на юге Украины температура повысится до отметки +31…+ 34 градуса. Прежде всего речь идет о Запорожской, Херсонской, Одесской областях. Таким образом, первая половина августа будет жаркой и засушливой для большей территории Украины, кроме западных и северных областей.
"Циклон будет влиять на нашу погоду до 31 июля, а дальше он будет ослабевать. И та волна жары, которая идет, – следствие влияния высокого атмосферного давления, или антициклона. Эти барические образования разрушаются достаточно медленно, поэтому продолжительность жары на сегодня предсказать трудно", – рассказала синоптик.
Перед приходом очередной волны жары в северных и центральных областях ожидаются дожди. При этом на востоке и юге Украины осадков не предвидится. Более того, с приходом волны жары может начаться засуха.
Напомним, по всему миру экстремальные явления погоды становятся все более распространенными. Рекордное количество осадков, убийственная жара и лютые лесные пожары – эти погодные явления наблюдались и в прошлом, но проблема заключается в том, что сейчас они происходят чаще и в большей степени.
Ранее ученые предупреждали, что вслед за самой мощной за шесть лет вспышкой на Солнце ожидаются новые вспышки. Солнце следует к своему максимуму, которого достигнет примерно в июле 2025 года, поэтому возможны еще более интенсивные вспышки и выбросы коронарной массы.
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