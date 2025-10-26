Перевод часов в Украине: какая будет разница во времени со странами Европы

В ночь с 25 на 26 октября Украина официально перешла на зимнее время. В 4:00 утра стрелки часов были переведены на один час назад.

OBOZ.UA рассказывает, что большинство европейских стран также осуществили переход на зимнее время. Это позволит сохранить привычную временную разницу между Украиной и ее европейскими соседями.

Украина перешла на зимнее время, вернувшись к Восточноевропейскому часовому поясу (UTC+2). Сегодня в 4 часа утра, украинцы перевели стрелки часов на один час назад. Переход осуществляется ежегодно в соответствии с международной практикой, которой придерживаются большинство стран Европы.

Изменение времени обеспечивает удобную синхронизацию Украины с государствами ЕС, которые также работают по зимнему режиму. Поэтому разница во времени с европейскими странами остается стабильной: когда в Украине 7:00, то

– в Польше, Венгрии, Словакии, Чехии, Германии, Испании и Норвегии – 6:00;

– в Молдове, Румынии и Эстонии – 7:00;

– в Великобритании и Ирландии – 5:00;

– в Грузии – 9:00.

Также напомним, что стоимость базовых мобильных тарифов в Украине сейчас сопоставима с ценами в соседних странах – однако существенно отличается по наполнению. В частности, украинские операторы предлагают большие объемы интернета и минут за меньшие деньги, чем их европейские конкуренты.

В то же время в пересчете на среднюю зарплату мобильная связь для украинцев остается одной из самых дорогих в регионе. Но местный рынок все равно является одним из самых конкурентных и наиболее клиентоориентированных в Европе.

