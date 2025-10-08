Когда и во сколько переводят часы в Украине: в чем плюсы и минусы

Осенью украинцы традиционно переходят на зимнее время. В 2025 году это произойдет в воскресенье, 26 октября. В 4:00 утра нужно перевести стрелки часов на один час назад – то есть на 3:00. Таким образом, ночь продлится дольше, и большинство сможет поспать на час больше.

Для владельцев современных гаджетов изменение времени обычно происходит автоматически, если эта функция активирована в настройках. А вот механические часы придется перевести вручную. OBOZ.UA рассказывает о плюсах и минусах перехода на зимнее время.

Законодательная основа

Порядок перевода часов определен постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Согласно ему, летнее время вводится в последнее воскресенье марта, а зимнее – в последнее воскресенье октября.

В Украине часы впервые начали переводить еще в 1981 году, когда страна входила в состав СССР. Тогда это объясняли необходимостью экономии электроэнергии и более эффективного использования светового дня.

Планируют ли отменить перевод часов

В 2024 году Верховная Рада приняла законопроект № 4201 об отказе от сезонного перевода времени, однако документ не вступил в силу, поскольку его не подписал президент. Поэтому в 2025 году переход на зимнее время состоится в обычном порядке.

Сейчас более 60 стран мира практикуют смену времени – среди них большинство европейских государств.

Преимущества перехода на зимнее время

Рациональное использование дневного света . Благодаря переводу часов рабочий день лучше согласуется с рассветом, что помогает частично уменьшить потребление электроэнергии.

. Благодаря переводу часов рабочий день лучше согласуется с рассветом, что помогает частично уменьшить потребление электроэнергии. Людям проще адаптироваться к началу дня при дневном освещении.

Дополнительный час сна. Переход на зимнее время психологически воспринимается комфортнее, чем весной.

Недостатки перевода часов

Нарушение биологических ритмов . Даже небольшое изменение распорядка может повлиять на самочувствие, концентрацию и сон.

. Даже небольшое изменение распорядка может повлиять на самочувствие, концентрацию и сон. В первые дни после перехода люди часто путаются в расписании, что особенно заметно во время путешествий или онлайн-встреч с другими часовыми зонами.

Минимальная экономия. Современные исследования показывают, что при нынешнем уровне энергопотребления перевод часов практически не дает экономического эффекта.

