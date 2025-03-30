Переход на летнее время: как перевести часы в авто

В последние годы в Украине не раз шли дискуссии о целесообразности перевода часов с зимнего на летнее время и наоборот. Принятый Верховной Радой законопроект не был подписан президентом, так что переход на летнее время состоялся в ночь с субботы 29 марта на воскресенье 30 марта.

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В 3:00 утра часовую стрелку перевели на один час вперед, то есть на 4:00. OBOZ.UA рассказывает, нужно ли переводить часы в авто и как это сделать.

Как обновляется время в современных автомобилях

Во многих новых автомобилях перевод часов осуществляется автоматически, благодаря современным системам синхронизации.

GPS-синхронизация

Автомобиль считывает точное время по спутниковым сигналам. Это самый надежный способ, поскольку GPS работает даже без интернета.

RDS (Radio Data System)

Большинство радиостанций передают информацию о точном времени через специальный канал. Если мультимедийная система поддерживает RDS, авто может синхронизироваться с радиосигналом.

Подключение к интернету

Автомобили со встроенным модемом могут синхронизировать время через онлайн-сервисы.

Однако бывает, что эти системы не работают автоматически – из-за плохого сигнала, настройки или программного сбоя. В таком случае водителю приходится вручную менять время.

Как вручную перевести часы в авто: общие советы

Настройка времени зависит от года выпуска, комплектации и марки автомобиля. Чаще время меняется:

через мультимедийную систему;

через бортовой компьютер (панель управления между спидометром и тахометром);

физическими кнопками или ручками, особенно в старых моделях.

Классический способ у подержанных авто:

Найдите маленькую кнопку или колесико у аналоговых часов.

Нажимайте или вращайте – обычно один режим регулирует часы, другой – минуты.

Остановитесь на точном времени.

В некоторых автомобилях для этого необходимо зажать кнопку в течение нескольких секунд, чтобы перейти в режим настройки.

Как перевести часы в разных марках авто

Audi

Современные модели используют GPS-синхронизацию, которая автоматически обновляет время. В случае ручной настройки: зайдите в MMI (Multimedia Interface), "Настройки", "Время и дата".

Dacia

Системы Media-Nav автоматически обновляют время через GPS. Ручная настройка: Media-Nav, "Настройки", "Часы/Единицы".

Fiat

Кнопками на руле войдите в меню "Конфигурация", "Время и дата".

Форд

В системе SYNC: откройте меню "Настройки", "Время", установите нужные параметры.

Kia

Если автомобиль оснащен UVO или навигацией, время обновляется автоматически. Ручная настройка: в мультимедиа выделите меню, "Настройки", "Время и дата".

Opel

В системе Multimedia Navi Pro: перейдите в меню, вкладка "Время/Дата", выберите "Ручная настройка".

Renault

На многих моделях часы расположены между спидометром и тахометром. Для смены времени используйте рычаг под рулем или кнопки на нем.

Škoda

Например, в Skoda Octavia: меню мультимедийной системы, "Настройки", "Время и дата".

Toyota

У Auris или Corolla старых поколений: две кнопки под аналоговыми часами – левая для часов, правая для минут. В более новых – меню мультимедиа.

Volkswagen

В моделях Golf или Passat откройте мультимедийную систему, меню "Настройки", "Время".

Volvo

В моделях с навигацией – автоматическая синхронизация. В других – вручную: перейдите к центральному экрану, выберите "Время", используйте стрелки для коррекции.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевод часов и переход на летнее время влияет на человека.

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