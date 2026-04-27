"Места на полигонах уже определены": Клименко рассказал об изменениях в подготовке полицейских после теракта в Киеве

В Национальной полиции будут проводить более тщательную подготовку личного состава, дополнительные учения, инструктажи. Основное внимание будет уделено психологической готовности действовать в экстремальных условиях.

Об этом 27 апреля рассказал внутренних дел Украины Игорь Клименко, который дал комментарий для медиа в обновленном Национальном музее "Чернобыль". Глава МВД отметил, что руководство "обращает внимание на ошибки, которые есть", в частности в проблеме подготовки.

"Мы отреагировали на это вместе с главой НПУ... Мы уже разработали программы подготовки, они уже утверждены руководством Нацполиции Украины", – отметил Клименко.

"Мы уже на этой неделе отбираем дополнительных инструкторов. Это инструкторы из спецподразделений Национальной полиции, из военных подразделений боевых бригад и корпусов Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Места на полигонах уже определены", – проинформировал он.

В первую очередь внимание будут обращать на психологическую готовность "к работе полиции в нынешних условиях, когда очень много оружия и очень много боеприпасов". "И, соответственно, полицейский должен быть всегда готов к таким экстремальным ситуациям", – отметил министр.

Он пояснил, что будут происходить ротации полицейских в прифронтовые населенные пункты, а не на саму линию соприкосновения. Клименко напомнил, что на фронте уже воюют отдельные боевые подразделения Нацпола; в целом это около 8 800 человек.

"Что касается всей остальной полиции, то речь идет в первую очередь о направлении в прифронтовые регионы, где они будут проходить стажировку", – отметил глава МВД Украины.

Он подчеркнул, что это регионы, которые ежедневно обстреливаются, где проходит эвакуация и где правоохранители ежедневно документируют военные преступления РФ.

– Сейчас дефицит кадров в Патрульной полиции Украины составляет около 25%. В столице этот показатель еще выше.

– Министр внутренних дел Игорь Клименко заявлял, что после теракта в Киеве 18 апреля в Украине планируют пересмотреть протоколы реагирования, а также программы подготовки патрульных. Кроме того, Клименко настаивает, чтобы должности заместителей по служебной подготовке в подразделениях занимали только лица с боевым опытом.

