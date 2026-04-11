Пасхальные богослужения ПЦУ и УГКЦ 2026: где смотреть онлайн трансляцию
В воскресенье, 12 апреля, христиане восточного обряда отмечают Пасху. Пасхальные богослужения Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви из Киева можно будет посмотреть онлайн.
Также праздничные богослужения будут транслировать по радио. Где именно можно их послушать и посмотреть, рассказывает OBOZ.UA.
Где смотреть и слушать пасхальные богослужения ПЦУ и УГКЦ
Пасхальные богослужения в Киеве начнутся 11 апреля.
Онлайн-трансляцию будет вести телеканал "Суспільне Культура", доступными для просмотра они будут и на сайте этого медиа:
- в субботу, 11 апреля, в 23:00 — торжественное богослужение Православной церкви Украины по случаю праздника Светлого Христова Воскресения в Свято-Михайловском Златоверхом соборе;
- в воскресенье, 12 апреля, в 7:00 — пасхальное богослужение Украинской греко-католической церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова.
Запланирована также трансляция на Украинском Радио и Радио Культура:
- в воскресенье, 12 апреля, в 00:05 — торжественное богослужение Православной церкви Украины по случаю Светлого Христова Воскресения вживую из Свято-Михайловского Златоверхого собора в Киеве, ведущий эфира — Евгений Захарченко;
- в воскресенье, 12 апреля, в 8:35 — пасхальное богослужение Украинской греко-католической церкви из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве, ведущий эфира — Роман Коляда.
Как сообщал OBOZ.UA, в сети уже доступна прямая трансляция ежегодного праздничного чуда – схождения Благодатного огня.
