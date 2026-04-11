Схождение Благодатного огня в 2026 году: когда ждать и где смотреть онлайн трансляцию

Церемония схождения Благодатного огня в иерусалимском храме Гроба Господня запланирована на Великую субботу, 11 апреля 2026 года. Событие можно будет посмотреть онлайн на YouTube-каналах украинских медиа, в соцсетях и в эфире ведущих телеканалов.

Начало трансляции ожидается в 10:15 до 12:30 по киевскому времени. Подробнее об этом рассказывает OBOZ.UA.

Значимый для христиан обряд, символизирующий нерукотворный свет Воскресения Христова, состоится в Иерусалиме в Кувуклии храма Гроба Господня. Наблюдать за схождением Благодатного огня можно онлайн из любой точки мира благодаря трансляциям на YouTube.

Церемонию в Иерусалиме существенно ограничат

В то же время в этом году церемонию проведут в фактически закрытом формате из-за угрозы обстрелов. В храм допустят ограниченное количество людей, а доступ в Старый город будет находиться под строгим контролем.

Причиной такого решения стали повышенные риски ракетных атак и активные боевые действия в регионе. В полиции отметили, что в нынешних условиях проведение массовых мероприятий невозможно, а безопасность людей остается приоритетом.

В частности, в самом храме позволят находиться лишь около 50 человек, среди которых представители духовенства и официальные делегации. Доступ к Христианскому кварталу Старого города будет ограничен, будут действовать блокпосты, а вход будет осуществляться исключительно по специальным пропускам.

Что означает схождение Благодатного огня

Схождение Благодатного огня традиционно сопровождается колоколами, радостными возгласами и возвышенной атмосферой среди верующих в разных странах мира. Из Иерусалима святыню доставляют во многие государства, в том числе и в Украину.

Это событие считают настоящим чудом, олицетворяющим появление Света Христова из Гроба Господня, Воскресение Иисуса Христа и победу жизни над смертью. Существует также убеждение, что отсутствие схождения Благодатного огня может свидетельствовать о приближении конца света или духовного упадка человечества.

Как писал OBOZ.UA, 19 апреля 2025 года в Храме Гроба Господня в Иерусалиме в Великую субботу сошел Благодатный огонь, чего ожидали миллионы верующих по всему миру. Чудо произошло около 14:30 по киевскому времени.

