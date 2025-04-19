Восхождение благодатного огня в Иерусалиме 2025: прямая трансляция

Ежегодная церемония вынесения Благодатного огня в иерусалимском Храме Воскресения состоится 19 апреля, в канун Пасхи. Событие началось в 10:15 по иерусалимскому и киевскому времени.

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Процессия во главе с армянским православным патриархом Иерусалима сначала обойдет Кувуклию (главный алтарь), а затем пройдет к Армянскому Боковому алтарю. Прямую трансляцию восхождения Благодатного огня можно посмотреть на Youtube-канале Православной Церкви Украины.

В 11:00 начнется церемония торжественной запечатывания Гроба Господня.

Около 12:10 представители Армянского православного духовенства вместе с духовенством Коптской и Сирийской церквей отправятся из Армянской Ризницы в Алтарь Кафоликон, где традиционно обратятся к греческому православному патриарху.

Приблизительно в 12:20 служитель греческого патриархата занесет в Кувуклию лампаду, плотно закрытую в соответствии с обрядом.

В 12:30 начнется крестный ход греческого православного духовенства, который трижды обойдет вокруг Кувуклии. После завершения процессии патриарх разденется перед входом в святыню, а его сослужители помогут ему подготовиться ко входу внутрь для молитвы.

В 12:55 греческий патриарх вместе с архимандритом войдут в Кувуклию, чтобы зажечь свечи от Благодатного огня, после чего огонь будет передан верующим.

В 13:10 патриарх вместе с духовенством покинут святыню. После этого начнется крестное шествие с участием армянского православного духовенства, которое будет сопровождать коптское и сирийское православные общины.

Завершение армянской части церемонии намечено на 14:30.

Обряд схождения Благодатного огня, известный в большинстве православных церквей как "Святой свет", олицетворяющий воскресение Иисуса Христа и небесный свет, который возвестил о нем.

Напомним, в условиях войны украинские церкви соблюдают соответствующие меры безопасности, которые предоставляются местными органами власти. Все желающие могут прийти на службу или освятить пасхальную корзину.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что погода на Пасху порадует украинцев теплом, однако указала на нюанс.

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