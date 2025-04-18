Идти в храм или просто освятить паску: митрополит Драбинко высказался о праздновании Пасхи в условиях войны

В условиях войны украинские церкви придерживаются соответствующих средств безопасности, предоставляемых местными органами власти. Все желающие могут прийти на службу или освятить пасхальную корзину.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал митрополит Переяславский и Вишневский Православной Церкви Александр Драбинко. Он отметил, что богослужение начинается после завершения комендантского часа.

Митрополит пояснил, что начиная с периода пандемии коронавируса, а также после полномасштабного вторжения в Украину, церковь добросовестно придерживается всех распоряжений и рекомендаций, поступающих от местных властей.

"Мы проводим богослужения с соблюдением всех мероприятий безопасности, которые донесены до сведения каждого священника и каждой общины. Начинаем богослужение после завершения комендантского часа, около 6 часов утра, чтобы люди могли добраться до храма", – рассказал владыка.

Все желающие верующие могут лично посетить богослужение. А желающие только освятить пасхальные корзины могут сделать это у храмов, как это традиционно происходит ежегодно на Пасху.

Напомним, митрополит Драбинко пояснил, что "дубайские" паски и "суши" паски являются "маркетинговым ходом", не имеющим никакого отношения к Пасхе.

"Люди просто зарабатывают на этом деньги. К христианству и Пасхе это никакого отношения не имеет, хотя и используется определенная церковная атрибутика и символика", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что погода на Пасху порадует украинцев теплом, однако указала на нюанс.

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