Пасхальное богослужение в Михайловском Златоверхом соборе ПЦУ: онлайн

Украинцы уже третий год подряд празднуют Пасху в условиях военного положения. Власти призывают граждан пересматривать онлайн-трансляции праздничных богослужений во избежание массовых собраний и не создавать скоплений людей.

Сегодня в Михайловском златоверхом соборе в Киеве митрополит Эпифаний проводит праздничную службу. Ответная трансляция доступна на YouTube.

Ночное богослужение началось 4 мая в 23:00. В соборе можно будет освятить пасхальные корзины 5 мая с 6:00 до 15:00.

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре богослужение начнется 5 мая в 6:00 утра. Освящение куличей будет проходить с 6:00 до 12:00.

В целом почти во всех храмах Украины в этом году не проводятся всенощные богослужения из-за комендантского часа. Конкретное время богослужений в разных городах отличается в зависимости от ситуации в регионе.

Стоит отметить, что власти рекомендуют верующим не подвергать себя опасности и присоединиться к богослужению онлайн. Если же вы решите посетить храм, не пренебрегайте сигналами об опасности, и в случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие.

Напомним, защитники Украины показали, что они готовятся к празднику Пасхи, несмотря на полномасштабную войну, развязанную Россией. В 63-й отдельной механизированной бригаде подготовили пасхальные яйца и писанки, в том числе патриотические.

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