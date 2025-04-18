'Пасха с каннабисом – это кощунство': митрополит Драбинко высказался о новом 'тренде'

В этом году накануне Пасхи в Украине можно попробовать необычные паски, в составе которых есть каннабис. Однако этот новомодный тренд считается пренебрежительным в отношении такого уважаемого символа.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал митрополит Переяславский и Вишневский Православной церкви Украины Александр Драбинко. Паску с каннабисом он назвал кощунством.

В одном из столичных кафе предлагают приобрести паску с добавлением каннабиса. По мнению владыки, "среди учеников Христовых и Иуда был", так что всегда найдется ингредиент, который испортит большую идею.

"Пасха является символом Евхаристии, символом Хлеба Жизни, символом Агнца Божьего, Христа Спасителя, который принес себя в жертву. Поэтому в этом случае это кощунство над самой идеей паски", – отметил митрополит Александр.

Он добавил, что ингредиенты для приготовления паски должны быть высочайшего качества, "как и тот ягненок, который приносился в жертву в Иерусалимском храме".

Что такое каннабис

Каннабис – обобщенное название, объединяющее ряд психоактивных веществ, получаемых из частей цветущих растений рода конопли. Марихуана, гашиш и масло являются примерами таких средств. В медицине термин медицинский каннабис используется для обозначения препаратов, произведенных из конопли. Чаще используются препараты, содержащие тетрагидроканабинол и канабидиол

Напомним, митрополит Драбинко пояснил, что "дубайские" паски и паски "суши" пояса являются "маркетинговым ходом", не имеющим никакого отношения к Пасхе. По его мнению, люди просто зарабатывают на этом деньги, а к христианству и Пасхе это никакого отношения не имеет.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам митрополита Александра Драбинко, заранее "освященные" паски, которые продаются в магазине, не имеют в себе какой-то энергетики. Поэтому на Пасху, во время освящения пасок в церкви, важно личное присутствие человека, который имеет возможность поблагодарить Бога за все, что он ему дал.

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