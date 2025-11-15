Ще 16 квітня цього року керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький на своїй сторінці у Фейсбуці обґрунтував необхідність перейменування вулиці Винниченка у Львові:

"Вулицю Винниченка у Львові потрібно перейменувати.

Звертаюся з такою пропозицією до Львівська міська рада як львівʼянин та очільник Львівської ОВА, яка розташована на цій вулиці.

Відповідно до чинного законодавства, саме орган місцевого самоврядування має такі повноваження.

А тепер – про причини. Завдяки нам з вами, Львівщина – перша область в Україні, яка очистилася від памʼятників окупаційній радянській армії. У термін дії відповідного закону ми перейменували понад 250 вулиць, а до того – самі громади дали нові назви кільком тисячам топонімів.

Винниченко – історична постать, яка не підпала під декомунізацію, адже досі не внесена в перелік перейменувань Українського інституту національної памʼяті.

Однак, багато істориків наголошують, що він:

прихильник автономії України у складі росії,

критикував політиків-самостійників, зокрема Миколу Міхновського. Неодноразово конфліктував зі Симоном Петлюрою щодо самостійництва,

був відвертим противником створення української армії,

був переконаним комуністом, і навіть організував у Відні закордонну групу українських комуністів,

після того, як більшовики окупували Україну, активно співпрацював з московською владою, навіть будучи за кордоном,

його утопічні заклики до московської влади щодо українізації та літературний спадок є неспівставними з тією шкодою, якої він заподіяв українській державності в період Перших Визвольних Змагань.

Топоніми – це частина інформаційної безпеки держави, це ідеологічні маркери, на яких виростають наші діти. Допускати далі існування тих, які вшановують ворогів української державності та колаборантів, ми не маємо права.

Якою повинна бути нова назва вулиці? Вона точно має вшанувати особу або подію в нашій історії, яка є символом державності і найважливіших цінностей для України та українців. Тож пропонуйте!".

Тоді ця пропозиція не знайшла належного відгуку серед львів'ян. Та й ім'я знаковій вулиці вимагало ретельного відбору варіантів.

Новий сплеск настав після убивства у Львові Андрія Парубія. Чимало політиків і громадських діячів висловили думку про надання вулиці імені Героя України.

Що ж, тепер очікуємо на реакцію мешканців вулиці та депутатів Львівської обласної ради.