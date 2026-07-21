Парковочные места для людей с инвалидностью: какие существуют мифы и что говорит закон

Действующее законодательство разрешает пользоваться специальными парковочными местами не только водителям с инвалидностью, но и водителям, перевозящим людей с инвалидностью. Однако право на такую парковку действует при условии, что человек с инвалидностью управляет автомобилем или находится в нём в качестве пассажира.

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Подробнее о законодательных нормах рассказал заместитель городского головы Ивано-Франковска Михаил Смушак. Также чиновник обратил внимание на распространенные мифы об этих парковочных местах.

Миф 1: Парковаться могут только люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата

По словам Смушака, такой стереотип сохранился ещё со времён, когда законодательство действительно предусматривало право пользования специальными местами только для отдельных категорий лиц. После внесения изменений часть ч. 3 ст. 30 Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" определяет, что бесплатно пользоваться специально оборудованными местами могут все водители с инвалидностью, а также водители, перевозящие людей с инвалидностью. Таким образом, закон не ограничивает это право только людьми с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Миф 2: Достаточно, чтобы автомобиль был зарегистрирован на человека с инвалидностью

Закон предусматривает другое условие. Воспользоваться специальным местом можно только в том случае, если человек с инвалидностью сам управляет транспортным средством или фактически находится в нем в качестве пассажира.

Если автомобиль оформлен на человека с инвалидностью, но им пользуется член семьи в его отсутствие, законных оснований для парковки на таком месте нет. Также запрещено занимать специальное место, если водитель припарковался "на несколько минут", пока человек с инвалидностью отсутствует в автомобиле.

Миф 3: Знак "Водитель с инвалидностью" является обязательным

Действующее законодательство не обязывает устанавливать на автомобиле опознавательный знак "Водитель с инвалидностью". В соответствии со ст. 30 Закона Украины "Об основах социальной защиты лиц с инвалидностью в Украине" водители имеют право разместить такой знак, но это не является обязательным.

В то же время, независимо от того, имеется ли на автомобиле соответствующая маркировка, водитель должен быть готов подтвердить право на пользование специальным парковочным местом документами, удостоверяющими инвалидность водителя или пассажира, которого он перевозит.

Каковы требования к специальным парковочным местам

Закон определяет не только круг лиц, имеющих право пользоваться такими местами, но и обязанность их обустраивать. В соответствии со ст. 30 Закона Украины "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине" и "Об инклюзивности зданий и сооружений", не менее 10 % мест, но не менее одного, на специально оборудованных или отведенных площадках должны быть предназначены для автомобилей, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью.

Именно поэтому специальные парковочные места обустраиваются возле больниц, административных зданий, торговых центров, учебных заведений и других общественных объектов. Они шире и расположены максимально близко к входам, чтобы люди, пользующиеся инвалидной коляской, костылями, ходунками или другими приспособлениями, могли безопасно сесть в автомобиль или выйти из него.

Какое наказание предусмотрено за нарушение

За незаконную парковку на местах, предназначенных для людей с инвалидностью, ч. 6 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 1020 до 1700 гривен.

Михаил Смушак подчеркнул, что такие парковочные места созданы не как привилегия, а как элемент безбарьерности и равного доступа к городскому пространству. Для большинства водителей разница между обычным и специальным местом составляет всего несколько десятков метров, однако для людей с существенными нарушениями мобильности это расстояние может стать препятствием для посещения больницы, аптеки, государственного учреждения или магазина.

Напомним, самовольная установка"парковочных жаб" на землях, находящихся в коммунальной собственности, является незаконной. Мэрия не выдает разрешений на резервирование мест для частных автомобилей во дворах многоэтажек и других зонах.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Киеве на Позняках наказали очередного "героя парковки", который оставил свою машину сразу на двух местах для людей с инвалидностью. Автомобиль обклеили большими наклейками, в том числе на лобовом стекле.

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