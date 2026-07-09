"Долго придется скрести": в Киеве оригинально наказали "героя парковки". Подробности и видео

В Киеве на Позняках наказали очередного"героя парковки", который оставил свою машину сразу на двух местах для людей с инвалидностью. Автомобиль обклеили большими наклейками, в том числе на лобовом стекле.

Видео дня

Об этом сообщили в социальных сетях. Как отреагировал владелец машины на такой "штраф", неизвестно.

Что известно

"Ну, каким же нужно быть, чтобы припарковаться сразу на двух местах для людей с инвалидностью, не имея на то никаких оснований? Киев, парковка ТЦ "Пирамида", – говорится в сообщении.

На опубликованном видео видно, что водитель Skoda оставил свою машину таким образом, что перекрыл сразу два парковочных места. Стоит добавить, что нарушителя ПДД уже наказали неравнодушные местные жители, которые оставили множество наклеек на лобовом стекле и боковых окнах автомобиля.

"Долго будет скрести", – констатировал автор видео.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Отметим, что согласно статье 122 (парковка автомобилей на местах, предназначенных для парковки транспорта, которым управляют люди с инвалидностью) КоАП, нарушителям ПДД грозит штраф в размере 1,7 тыс. гривен. Со своей стороны призываем граждан не оставаться равнодушными, вызывать полицию и жаловаться на таких "героев парковки".

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева местные жители наказали очередного "героя парковки". На машине краской оставили большую надпись – "ПДР", намекая, что парковка автомобиля вплотную к пешеходному переходу является нарушением.

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