'Память – это сопротивление забвению': Антон Дробович дал публичное интервью для музея 'Голоса мирных' Фонда Рината Ахметова

14 мая в Музее истории города Киева состоялось публичное интервью с Антоном Дробовичем, ученым, общественным деятелем, руководителем Центра прав человека и мемориализации войны Киевской школы экономики. Встреча организована в рамках документационного проекта Музея "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Тема беседы – "Как сохранить правду о войне, которая продолжается? Идея Национального депозитария (архива) документов" Модерировала разговор Наталья Емченко, директор по коммуникациям SCM, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Во время интервью речь шла о различных аспектах дальнейшего сохранения свидетельств о войне России против Украины, ведь есть риски, что из наиболее задокументированной эта война станет наиболее скомпрометированной.

По словам специалиста, создание единого архива памяти в Украине сейчас активно обсуждается, однако общего понимания между общественными инициативами и государственным сектором нет. Поэтому теряются время и документы: ломаются телефоны, теряется доступ к сайтам и страницам и тому подобное.

"В этом году Российская Федерация предусмотрела 500 миллионов долларов на пропаганду. Сколько от правды останется, если они ежегодно будут вкладывать деньги чтобы переврать, перекупить, затереть и дискредитировать историю, а у нас тем временем будет ставить все меньше актеров, которые документируют и хранят данные?" – отмечает Антон Дробович.

По его словам, Украина более 10 лет сопротивляется врагу на всех возможных уровнях. И сопротивление забвению – это один из незаметных и мало обнародованных его видов. Он имеет огромное значение для будущего страны.

"Состояние экстремального насилия, которое мы сейчас проживаем, рано или поздно завершится. После – начнется этап переходного правосудия. Без мемориализации, без подтвержденных документов обеспечить этот этап невозможно", – подчеркивает Антон Дробович.

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова также прилагает усилия к сохранению национальной памяти. Архив содержит уже более 130 тысяч историй о войне. Это крупнейшая в мире коллекция историй мирных людей, пострадавших от войны России против Украины.

Публичные интервью проходят в рамках цикла культурологических событий, направленных на сохранение памяти о войне. Сейчас в пространстве Музея "Голоса Мирных", расположенном в Музее истории города Киева, продолжается документационный проект "Дневники мирных: голоса тех, кто выжил, и тех, кто нет".

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