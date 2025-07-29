Какое наказание грозит за неявку по повестке в ТЦК: детальное объяснение

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Любой военнообязанный гражданин нашего государства может получить повестку о вызове в ТЦК и СП – и обязан прибыть в центр комплектования в указанное время.

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Неявка влечет за собой ответственность. Какую именно – читайте в материале OBOZ.UA.

Какая ответственность грозит за неявку по повестке

Ответ на этот вопрос зависит от того, какую именно повестку проигнорировал военнообязанный.

Если речь идет о повестке для уточнения данных или о вызове на ВВК – законодательство предусматривает административную ответственность: нарушитель вынужден будет уплатить штраф в размере 17-25 тыс. грн.

Процедура привлечения к ответственности за игнорирование такой повестки начинается с обращения представителей ТЦК в полицию и объявления нарушителя в розыск с целью дальнейшего задержания.

Если же военнообязанный уже находится в розыске – в приложении Резерв+ появится отметка "выявлено нарушение воинского учета". Когда человека с такой отметкой в Резерв+ остановят для проверки документов – его сразу доставят в ближайший ТЦК и СП.

А вот неявка по боевой повестке повлечет за собой уже уголовную ответственность.

Этот тип повесток военнообязанные получают после прохождения всех предыдущих этапов, в частности уточнения данных, прохождения ВВК и получения ее заключения о пригодности к прохождению военной службы.

Если гражданин не явился по боевой повестке, данные о нем передают полиции для объявления в розыск. Параллельно открывается соответствующее уголовное производство с санкцией в виде до 5 лет лишения свободы.

В случае, если у военнообязанного была действительно серьезная причина для неявки – вроде хирургического вмешательства – повестку переписывают на другую дату.

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