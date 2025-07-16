Можно ли законно отказаться от повестки: детальное объяснение

На фоне продолжающейся мобилизации в Украине все больше граждан задаются вопросом: можно ли законно отказаться от повестки? Постановление Кабмина №560 регламентирует механизм действий территориальных центров комплектования (ТЦК), полиции и пограничников при вручении повесток и проверке военно-учетных документов.

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Об этом сообщает OBOZ.UA. Закон предусматривает четкие действия на каждом этапе проверки и вручения повестки.

Можно ли отказаться от повестки законно

Отказ от получения повестки не останавливает процедуру. Если резервист или военнообязанный отказывается принять повестку, представители ТЦК составляют соответствующий акт отказа, который подписывают как минимум два члена группы оповещения. Этот акт:

зачитывается гражданину;

передается руководителю ТЦК для дальнейшего привлечения лица к административной ответственности;

регистрируется в ТЦК.

Если человек отказывается идти в ТЦК

В случае, если гражданин отказывается проследовать в территориальный центр, полицейский, который есть в составе группы оповещения, имеет право:

провести административное задержание;

доставить лицо в ТЦК.

Это осуществляется в соответствии со статьями 261 и 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Как должны действовать представители ТЦК во время проверки

В соответствии с пунктом 54 постановления №560, представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки обязан:

назвать свою фамилию, имя и отчество, а также должность;

предъявить служебное удостоверение и паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность (военный билет, удостоверение офицера).

Представители полиции и пограничной службы также должны представиться в соответствии с приказами своих ведомств.

Что именно проверяют у военнообязанных

Во время проверки документов служащие ТЦК сверяют:

наличие гражданина на воинском учете;

персональные данные в военно-учетном документе;

соответствие информации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Для этого могут использоваться специальные технические средства и программное обеспечение с доступом к государственному реестру.

Если выявлены нарушения

Если во время проверки выяснится, что лицо не стоит на учете или данные требуют уточнения, ему предлагают явиться в районный или городской ТЦК. Там должны:

обновить персональные данные;

проверить состояние здоровья через медицинский осмотр;

поставить на учет или обновить учетную информацию.

В таком случае оформляется повестка, которую вручают человеку лично.

Напомним, тысячи военнообязанных украинцев начали получать сообщения в приложении Резерв+ о начислении штрафа за якобы необновление военно-учетных данных. Согласно ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, от украинцев требуют заплатить штраф 17 тыс. гривен, при этом предоставляют "скидку" в 50%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в 2025 году происходит мобилизация мужчин 50-60 лет в Украине и куда могут отправить служить таких мобилизованных. По словам экспертов, у ТЦК есть внутренние документы, по которым мобилизация 50+ несколько "мягче".

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