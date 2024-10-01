Ожидаются дожди, иногда с мокрым снегом: синоптики дали прогноз на первую неделю октября

Октябрь принесет украинцам осенние ветры и температурные "качели". Также в первый день текущего месяца часть Украины накроют дожди.

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Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, 1-4 октября ожидается колебание атмосферного давления.

Во вторник, 1 октября, в западных, Житомирской, Винницкой, Одесской, Херсонской областях и Крыму пройдут дожди. На высокогорье Карпат будет идти дождь с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

В среду и четверг, 2-3 октября, по всей стране без осадков.

Ветер северо-западный, на Левобережье восточный, с умеренной скоростью 7-12 м/с. В восточных, Запорожской и Одесской областях порывы местами до 15-20 м/с. С середины недели ожидается понижение скорости ветра

1 октября температура в западных, Житомирской и Винницкой областях ночью ожидается +3...+8, днем +8...+13.

Холоднее всенр традиционно будет в Карпатах, где на высокогорье температура ночью от +4 до одного градуса мороза. Днем достаточно прохладно, +4...+9.

На остальной территории ночью +9...+16, днем +17...+22. Теплее всего в этот день будет на востоке страны, где температура воздуха прогреется до +25.

В последующие двое суток, 2 и 3 октября, будет преимущественно без осадков, ветер ослабеет; температура ночью +7...+13, днем +17...+24. На западе страны, а также в Житомирской и Винницкой областях ночью +4…+9, днем +13…+18.

Метеорологи также предупредили о паводках в некоторых регионах.

Так, 1-3 октября, на участке Днестра Галич – Залещики ожидается повышение уровня воды на 0,5-0,9 м над уровнями 30 сентября, без негативных последствий.

Во второй половине дня 1 октября на реке Прут в створе гидрологического поста Черновцы ожидается прохождение максимального уровня дождевого паводка высотой 70-120 см над нулем поста, без негативных последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украинских Карпатах 30 сентября выпал первый снег, что стало настоящей неожиданностью для местных жителей и туристов. В сети уже появились видео и фотографии заснеженных гор.

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