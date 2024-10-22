Ожидается повсюду плюсовая температура: синоптики уточнили прогноз погоды на среду, 23 октября
В среду, 23 октября, осень подарит украинцам еще один погожий день. Погода будет теплой и малооблачной.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в Украине переменная облачность, без осадков.
Лишь местами небольшой дождь возможен в западных областях – Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской.
Ветер переменных направлений – юго-западный с переходом на северо-западный. Он будет двигаться с умеренной скоростью 5-10 м/сек.
Ночные заморозки отступили и температура воздуха ночью по всей территории Украины будет плюсовой +2…+7, на побережье Черного моря до +10.
Днем столбики термометров поднимутся до +11...+16. Теплее всего будет на юге страны, где температура воздуха прогреется до +18...+19.
В Киеве и области 23 октября прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.
В Киеве ночью ожидается +5…+7, днем +12…+14.
По области ночная температура будет +2...+7, а днем столбики термометров покажут +11...+16.
Как сообщал OBOZ.UA:
Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха ранее рассказала, что со вторника, 22 октября, в Украину вернется относительно теплая погода, а ночные заморозки отступят. Кратковременные дожди на следующей неделе возможны лишь в нескольких регионах.
В то же время, начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко отмечала, что после периода дождей и существенного похолодания в Украине ожидается возвращение комфортной теплой погоды. Потепление, которое можно будет назвать бабьим летом, прогнозируется после 20 октября.
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