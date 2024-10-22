Ожидается повсюду плюсовая температура: синоптики уточнили прогноз погоды на среду, 23 октября

В среду, 23 октября, осень подарит украинцам еще один погожий день. Погода будет теплой и малооблачной.

Видео дня

Об этом сообщили в Укргидрометцентре. По прогнозам синоптиков, в Украине переменная облачность, без осадков.

Лишь местами небольшой дождь возможен в западных областях – Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской.

Ветер переменных направлений – юго-западный с переходом на северо-западный. Он будет двигаться с умеренной скоростью 5-10 м/сек.

Ночные заморозки отступили и температура воздуха ночью по всей территории Украины будет плюсовой +2…+7, на побережье Черного моря до +10.

Днем столбики термометров поднимутся до +11...+16. Теплее всего будет на юге страны, где температура воздуха прогреется до +18...+19.

В Киеве и области 23 октября прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве ночью ожидается +5…+7, днем +12…+14.

По области ночная температура будет +2...+7, а днем столбики термометров покажут +11...+16.

Как сообщал OBOZ.UA:

Синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха ранее рассказала, что со вторника, 22 октября, в Украину вернется относительно теплая погода, а ночные заморозки отступят. Кратковременные дожди на следующей неделе возможны лишь в нескольких регионах.

В то же время, начальница отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко отмечала, что после периода дождей и существенного похолодания в Украине ожидается возвращение комфортной теплой погоды. Потепление, которое можно будет назвать бабьим летом, прогнозируется после 20 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!