Землю накрыла последняя магнитная буря марта: сколько она будет длиться и как уберечься от вредного воздействия

Во вторник, 26 марта, Землю накрыла очередная магнитная буря – к счастью, она будет последней в этом месяце. Эта буря продлится три дня – до 28 марта включительно.

В первый день солнечная активность будет умеренной, а потом, 27 и 28 марта, возмущения геомагнитного поля усилятся. Об этом стало известно из прогноза ученых Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США.

Как известно, магнитные бури – это возмущение геомагнитного поля нашей планеты. Их провоцируют потоки заряженных частиц, выброшенных Солнцем, летящих к нашей планете.

Магнитные бури способны влиять на самочувствие части населения Земли – речь идет о метеочувствительных людях. Также ухудшение самочувствия могут ощутить пожилые люди, беременные и люди с хроническими заболеваниями.

Они нередко жалуются на головные боли, головокружение, тошноту, боли в суставах, усталость и бессонницу. Также к частым симптомам можно отнести угнетенное настроение, повышенную раздражительность, повышенное или наоборот пониженное давление. Кроме того, могут обостриться хронические заболевания.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

В эти дни следует особенно внимательно отнестись к своему здоровью и позаботиться о себе. В первую очередь нужно стараться соблюдать режим сна и давать организму достаточно времени для отдыха.

Также нужно почаще бывать на свежем воздухе – к примеру, устраивать для себя маленькие размеренные прогулки, которые также обеспечат такую важную физическую активность. Не забывайте о регулярном проветривании квартиры, в частности перед сном.

Кроме того, врачи рекомендуют пить больше воды и добавить в свой рацион сезонные фрукты и овощи. А вот исключить из него или хотя бы свести к минимуму стоит алкоголь и напитки, содержащие кофеин.

OBOZ.UA предупреждал читателей о том, что в марте 2024 года украинцам следует ожидать не менее пяти магнитных бурь разной силы. Специалисты отмечали, что первый месяц весны будет достаточно интенсивным в плане солнечной активности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!