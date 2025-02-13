Ожидается более теплая воздушная масса из Западной Европы: синоптики дали прогноз погоды на пятницу, 14 февраля

Погода в Украине в пятницу, 14 февраля, станет теплее, чем в течение прошлой недели – в страну следует теплая воздушная масса из Западной Европы. В большинстве областей температура повысится. Синоптики прогнозируют днем до +4 градусов тепла, на юге до +9.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Атмосферный фронт вызовет в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях небольшой снег, на западе с дождем.

В западных областях 14 февраля на дорогах ожидается гололедица, объявлен I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на дорогах.

Температура на западе ночью от 0 до -5 градусов, днем от 0 до +5.

На остальной территории осадки не прогнозируют, только в северных, Винницкой и Черкасской областях днем небольшой снег и мокрый снег.

Ночью температура воздуха будет от -3 до -8, на востоке Украины до -13. Днем синоптики прогнозируют от -2 до +3, в южной части от +4 до 9 градусов.

Погода 14 февраля в Киевской области будет облачной, ночью без осадков, днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица.

Температура ночью на Киевщине от -3 до -8; днем от -2 до +3; в Киеве ночью от -5 до -7 градусов, днем до +2 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу синоптика Натальи Птухи, морозные ночи в Украине удержатся до конца недели. При этом осадков ожидать не стоит до пятницы, а на выходных возможен небольшой снег.

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