Отсрочка действует до 4 мая? Будет ли автоматическое продление и что надо знать: объяснение

Части украинских военнообязанных автоматически продлили отсрочку от мобилизации. Некоторые уже получили автоматическое продление, хотя официального указа о продлении всеобщей мобилизации нет.

Видео дня

Об этом рассказывает адваокатка Дарья Тарасенко. Однако процесс происходит поэтапно, и не все граждане уже видят свой обновленный статус.

Что известно

Согласно постановлению Кабинета Министров №560, продление отсрочки должно быть привязано к продлению мобилизации, но несмотря на это, у некоторых украинцев она обновилась автоматически.

Об этом узнать можно с помощью Резерв+: если в полной выписке указана новая дата действия (до 1 августа), то отсрочка продлена.

Однако, отсутствие обновления не означает, что отсрочка вообще не будет продлена. Этот процесс происходит постепенно,и иногда изменения могут появиться позже.

Как свидетельствуют правила, если ранее поданные документы и данные в реестрах подтверждают основания для отсрочки, то автоматическое продление вполне возможно. Но на практике это не всегда срабатывает, даже если даже есть все документы, а отсрочка так и не была обновлена.

Кому могут продлить отсрочку

По информации из ЦНАПов, автоматически могут продлить отсрочку для ряда категорий граждан:

Всем группам лиц с инвалидностью ;

; Родителям ребенка с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетнего ребенка I или II группы;

Родителям трех и более детей (до 18 лет) в одном браке;

Студентам и аспирантам, обучающимся на дневной/дуальной форме;

Лицам, имеющим жену (мужа) с инвалидностью I, II группы или III группы;

Лицам, которые ухаживают за родственниками (родители с инвалидностью I и II группы, родственники 2 – 3 степени);

Работникам образования;

Женщинам и мужчинам военнослужащих, у которых есть ребенок;

Родственникам погибших/пропавших без вести во время боевых действий (включая родственников Героев Украины);

Освобожденным из плена и лицам, лишенных свободы;

Родителям, которые воспитывают тяжелобольного ребенка без инвалидности;

Опекунам человека, который признан недееспособным;

Учителям школ (по условиям их занятости).

Если же отсрочку не продлевали автоматически, граждан просят подать документы повторно. Это можно сделать через ЦНАП, подав те же документы, что и при первичном оформлении, или же через приложение Резерв+. Юрист советует сделать это еще до 4 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине бронирование от мобилизации действует от шести до 12 месяцев. Такую отсрочку могут получить работники органов власти, критической инфраструктуры и предприятий, важных для экономики и обороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!