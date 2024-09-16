Относительно рядовая синоптическая ситуация: синоптик Диденко сказала, угрожают ли наводнения Украине

Наводнения в странах Центральной Европы из-за шторма "Борис", вызвавшего сильные дожди, не угрожают Украине. В ближайшее время значительную часть территории нашей страны будет определять поле повышенного атмосферного давления, которое принесет сухую погоду.

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Такие погодные условия будут продолжаться в Украине достаточно долго. Об этом OBOZ.UA сказала украинский синоптик Наталья Диденко.

В то же время она отметила, что в ближайшие дни могут быть дожди в западных регионах Украины и на юге. Кое-где возможны даже сильные ливни с грозами.

"Но это относительно рядовая синоптическая ситуация, даже при ожидаемых сильных дождях. Хотя это очень локально. Я просто вообще на них не акцентировала внимание, если бы не столь важная тема. Но наводнения, по крайней мере сейчас, в ближайшее время, в перспективе реального прогноза Украине не угрожают", – сказала Диденко.

По ее словам, в большинстве украинских областей будет преобладать сухая погода. "Нам как раз больше грозит засуха, пересушенный воздух, пересушенная почва, но наводнения нет", – добавила синоптик.

Отметим, что, согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, погода в Украине в ближайшую неделю (с 17 по 22 сентября) в основном будет сухой. 17 сентября кратковременные дожди возможны на Закарпатье и в Одесской области, 18 сентября – в большинстве регионов, кроме севера, 19 сентября – на юге Украины, Прикарпатье и в Карпатах.

На остальной территории без осадков. 20 сентября осадки в Украине не прогнозируются.

Ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что осеннее похолодание придет в Украину в конце сентября, с 23-26 числа. К этому времени на украинских территориях будет господствовать летнее тепло с температурой до +30...+32 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– из-за обильных дождей ряд стран Центральной Европы накрыли масштабные наводнения. В Польше, Румынии и Чехии реки вышли из берегов, а Австрия подверглась снегопадам и лавинам. В Румынии разгул стихии унес жизни не менее пяти человек. Из-за непогоды повреждены тысячи домов.

– Украина предложила Чехии и Польше помощь в борьбе с последствиями наводнения. Власти страны выразили готовность немедленно отправить сотни спасателей, оснащенных специальным оборудованием.

– В Польше из-за аномального паводка уже во втором городе за два дня прорвало дамбу. В понедельник, 16 сентября, правительство страны объявило состояние стихийного бедствия из-за масштабных наводнений.

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