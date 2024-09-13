Когда в Украину ворвется похолодание: синоптик дала прогноз

Настоящая осенняя погода придет в Украину в конце сентября, существенное похолодание ожидается с 23-26 числа. К этому времени на украинских территориях будет господствовать фактически летнее тепло.

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Такой прогноз озвучила начальник отдела агрометеорологии Укргидрометцентра Татьяна Адаменко в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. По ее словам, до конца текущей недели не стоит ожидать кардинальных погодных изменений.

Погода будет оставаться по-настоящему летней, днем +25…+28 градусов тепла, а на востоке страны даже до +32 градусов.

На западе же, куда циклон из Италии принес похолодание и облачность, будет прохладнее, +15…+20 градусов.

Однако в противовес этому циклону над Великобританией уже формируется антициклон, который остановит холод и дожди – они не дойдут до востока Украины.

По словам метеоролога, "лето" в Украине может длиться практически до конца сентября, как и в прошлом году.

"Лето еще продолжается. Завершение лета – это когда среднедневная температура ниже 15 градусов. А у нас она намного выше, +18…+22 градуса. Возможно, на западе из-за облачности несколько дней будет ниже, но потом температура снова повысится. Каких-то кардинальных изменений не следует ожидать", – прогнозирует Татьяна Адаменко.

По ее словам, последние волны похолодания на западе страны, связанные с облачностью, принесенной циклоном из Италии, также доходят до Одессы и, возможно, Николаева.

"Там мы ожидаем дождей, больше 14 и 15 сентября. Но относительно восточной части Украины, то там осадков совсем нет и наблюдается абсолютно летний характер погоды, днем +26… +27 градусов, на крайнем востоке – до +32 градусов", – сказала метеоролог.

Так что сентябрь по сути становится в Украине летним месяцем, говорит Татьяна Адаменко:

"В прошлом году было так, возможно, и в этом году. Следовательно, это уже тенденция".

Что касается похолодания, то текущая модель прогнозирует его после 20 сентября – 23-25 числа.

"Некоторые модели говорят, что даже после 26 сентября", – спрогнозировала метеоролог.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что сентябрьское похолодание в Украине не будет внезапным. Температура будет понижаться постепенно, ожидать затяжных ливней не стоит. В целом в сентябре будет относительно сухо и тепло, прогнозирует синоптик.

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