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Чехия, Польша, Словакия и Австрия оказались под угрозой наводнения из-за сильных дождей: все детали

Анна Паскевич
Новости. Общество
4 минуты
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Чехия, Польша, Словакия и Австрия оказались под угрозой наводнения из-за сильных дождей: все детали

Из-за сильных дождей ряд стран Центральной Европы готовятся к масштабным наводнениям. В Чехии тысячи домов остались без света, к вечеру субботы, 14 сентября, прогнозируют порывы ветра до 100 км/час. В Польше и Австрии военных привели в боевую готовность. В Румынии разгул стихии унес жизни по меньшей мере пяти человек.

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Согласно прогнозу метеорологов, сильные ливни накроют значительные территории центральной и восточной частей Чехии и Австрии. В странах готовятся к катастрофическому наводнению, перемещая транспорт и другое имущество на высоту, чтобы уменьшить потенциальный ущерб.

На відео: повінь у Празі

В частности, в Чехии повышается уровень воды в реках. На востоке страны тысячи домов остались без света. По прогнозу, к вечеру субботы порывы ветра могут достигать 100 км/час.

Власти ряда городов не исключают проведения эвакуации.

В Брно одна из больниц в зоне подтопления перевела пациентов в другие клиники.

В Праге ожидается, что вода во Влтаве достигнет наивысшего уровня в ночь на 15 сентября. По оценкам, она поднимется на 60-80 см.

Зоопарк Праги, сильно пострадавший во время наводнений 2002 и 2013 годов, заявил, что, в случае необходимости, готов эвакуировать животных. В выходные он закрыт для посетителей. Директор Мирослав Бобек заявил, что есть риск падения деревьев из-за размытой дождями почвы.

В субботу утром в столице Чехии продолжилось возведение защитных сооружений от наводнений.

С позднего вечера среды, 11 сентября, наибольшее количество осадков (около 100 мм) в Чехии выпало на хребтах Крконош и Орлицких гор.

Чехия, Польша, Словакия и Австрия оказались под угрозой наводнения из-за сильных дождей: все детали

Премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал население готовиться к наихудшему развитию ситуации с наводнением, которое он сравнил по потенциальной силе с наводнениями 1997 и 2002 годов, когда погибли несколько десятков человек.

Мнистр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил журналистам, что с пятницы в стране в полной готовности находятся 100 тысяч пожарных. Они убирают упавшие деревья и восстанавливают линии электропередач. Пожарным помогают военные.

На видео: наводнение в Германии

Продовольственная палата в свою очередь заявила, что производство продуктов в Чехии не окажется под угрозой в случае наводнения.

Во Вроцлаве на юго-востоке Польши создан кризисный штаб. Ожидается, что в городе может выпасть 380 мм осадков. Таких высоких показателей в городе за историю наблюдений не фиксировалось.

Министерство обороны Польши привело в боеготовность военных. В случае необходимости они должны оказывать поддержку местным властям.

Чехия, Польша, Словакия и Австрия оказались под угрозой наводнения из-за сильных дождей: все детали
Чехия, Польша, Словакия и Австрия оказались под угрозой наводнения из-за сильных дождей: все детали

Власти страны призвали население запастись продуктами и готовиться к отключениям света.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что причин для паники нет, но гражданам нужно быть полностью мобилизованными.

Чехия, Польша, Словакия и Австрия оказались под угрозой наводнения из-за сильных дождей: все детали
Чехия, Польша, Словакия и Австрия оказались под угрозой наводнения из-за сильных дождей: все детали

В Австрии прогнозируют сильные дожди и снег в горах, которые могут привести к оползням.

В Вене и других регионах ожидают более 200 мм осадков. Армия страны приведена в боевую готовность для помощи гражданским экстренным службам.

Юг и юго-восток Германии также готовятся к сильным наводнениям. По прогнозам, в этих регионах может выпасть от 150 литров до 350 литров дождя на квадратный метр.

Чехия, Польша, Словакия и Австрия оказались под угрозой наводнения из-за сильных дождей: все детали

Согласно метеорологическим моделям, больше всего пострадает южная Бавария, где ожидаемое количество осадков значительно превышает уровень, который наблюдался во время разрушительных наводнений в начале этого лета. Метеорологи предупреждают, что прогнозируемое количество осадков может привести к еще большим катастрофическим наводнениям, чем в предыдущие годы.

В Румынии в Галацком уезде в ночь на субботу погибли по меньшей мере пять человек. В стране закрыты 13 участков государственных и местных трасс. Местами уровень воды достиг трех метров.

Чехия, Польша, Словакия и Австрия оказались под угрозой наводнения из-за сильных дождей: все детали

Премьер-министр Марчел Чолаку планирует посетить пострадавшие районы, чтобы вместе с местными властями оценить последствия наводнений.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что осеннее похолодание придет в Украину в конце сентября, с 23-26 числа. До этого времени на украинских территориях будет господствовать летнее тепло с температурой до +30...+32 градуса.

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