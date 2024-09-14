Чехия, Польша, Словакия и Австрия оказались под угрозой наводнения из-за сильных дождей: все детали

Из-за сильных дождей ряд стран Центральной Европы готовятся к масштабным наводнениям. В Чехии тысячи домов остались без света, к вечеру субботы, 14 сентября, прогнозируют порывы ветра до 100 км/час. В Польше и Австрии военных привели в боевую готовность. В Румынии разгул стихии унес жизни по меньшей мере пяти человек.

Видео дня

Согласно прогнозу метеорологов, сильные ливни накроют значительные территории центральной и восточной частей Чехии и Австрии. В странах готовятся к катастрофическому наводнению, перемещая транспорт и другое имущество на высоту, чтобы уменьшить потенциальный ущерб.

На відео: повінь у Празі

В частности, в Чехии повышается уровень воды в реках. На востоке страны тысячи домов остались без света. По прогнозу, к вечеру субботы порывы ветра могут достигать 100 км/час.

Власти ряда городов не исключают проведения эвакуации.

В Брно одна из больниц в зоне подтопления перевела пациентов в другие клиники.

В Праге ожидается, что вода во Влтаве достигнет наивысшего уровня в ночь на 15 сентября. По оценкам, она поднимется на 60-80 см.

Зоопарк Праги, сильно пострадавший во время наводнений 2002 и 2013 годов, заявил, что, в случае необходимости, готов эвакуировать животных. В выходные он закрыт для посетителей. Директор Мирослав Бобек заявил, что есть риск падения деревьев из-за размытой дождями почвы.

В субботу утром в столице Чехии продолжилось возведение защитных сооружений от наводнений.

С позднего вечера среды, 11 сентября, наибольшее количество осадков (около 100 мм) в Чехии выпало на хребтах Крконош и Орлицких гор.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала призвал население готовиться к наихудшему развитию ситуации с наводнением, которое он сравнил по потенциальной силе с наводнениями 1997 и 2002 годов, когда погибли несколько десятков человек.

Мнистр внутренних дел Чехии Вит Ракушан заявил журналистам, что с пятницы в стране в полной готовности находятся 100 тысяч пожарных. Они убирают упавшие деревья и восстанавливают линии электропередач. Пожарным помогают военные.

На видео: наводнение в Германии

Продовольственная палата в свою очередь заявила, что производство продуктов в Чехии не окажется под угрозой в случае наводнения.

Во Вроцлаве на юго-востоке Польши создан кризисный штаб. Ожидается, что в городе может выпасть 380 мм осадков. Таких высоких показателей в городе за историю наблюдений не фиксировалось.

Министерство обороны Польши привело в боеготовность военных. В случае необходимости они должны оказывать поддержку местным властям.

Власти страны призвали население запастись продуктами и готовиться к отключениям света.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что причин для паники нет, но гражданам нужно быть полностью мобилизованными.

В Австрии прогнозируют сильные дожди и снег в горах, которые могут привести к оползням.

В Вене и других регионах ожидают более 200 мм осадков. Армия страны приведена в боевую готовность для помощи гражданским экстренным службам.

Юг и юго-восток Германии также готовятся к сильным наводнениям. По прогнозам, в этих регионах может выпасть от 150 литров до 350 литров дождя на квадратный метр.

Согласно метеорологическим моделям, больше всего пострадает южная Бавария, где ожидаемое количество осадков значительно превышает уровень, который наблюдался во время разрушительных наводнений в начале этого лета. Метеорологи предупреждают, что прогнозируемое количество осадков может привести к еще большим катастрофическим наводнениям, чем в предыдущие годы.

В Румынии в Галацком уезде в ночь на субботу погибли по меньшей мере пять человек. В стране закрыты 13 участков государственных и местных трасс. Местами уровень воды достиг трех метров.

Премьер-министр Марчел Чолаку планирует посетить пострадавшие районы, чтобы вместе с местными властями оценить последствия наводнений.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Укргидрометцентре спрогнозировали, что осеннее похолодание придет в Украину в конце сентября, с 23-26 числа. До этого времени на украинских территориях будет господствовать летнее тепло с температурой до +30...+32 градуса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!