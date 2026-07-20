Откуда взялась традиция чокаться бокалами за столом: об этом мало кто знает

Традиция чокаться бокалами во время застолья имеет гораздо более практическое происхождение, чем может показаться. В Средневековье этот жест был своеобразной проверкой на доверие. Ведь сильный удар бокалами смешивал напитки. В результате чего потенциальный отравитель рисковал выпить яд вместе со своей жертвой. На самом деле эта традиция сформировалась в эпоху, когда отравление было одним из самых распространенных способов политической борьбы.

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Со временем этот обычай утратил практическое значение, но сохранился как неотъемлемая часть застольного этикета. Информацию собрал OBOZ.UA.

Почему в Средневековье чорались бокалами

В средневековых дворцах интриги и борьба за власть нередко заканчивались отравлениями. Из-за этого люди стремились найти способ продемонстрировать, что не намерены навредить собеседнику.

Именно поэтому наполненные до краев кубки или бокалы с силой ударяли друг о друга. От удара часть напитка переливалась из одной посуды в другую. Если кто-то подсыпал яд, существовала вероятность, что он сам также его выпьет.

В то же время человек, отказывавшийся чокаться, мог вызвать подозрение. Такое поведение нередко воспринималось как нежелание рисковать собственным напитком, а значит — как возможный признак недобрых намерений.

Как традиция изменила свое значение

Со временем обычай перестал выполнять защитную функцию и превратился в символ дружбы, уважения и пожелания здоровья. Сегодня люди чокаются во время праздников, торжеств и семейных застолий, почти не задумываясь об историческом происхождении этого жеста.

В то же время в разных странах эта традиция приобрела свои особенности. Например, в Швейцарии перед тем, как чокнуться бокалами, принято смотреть собеседнику в глаза, а в Китае высота бокала во время этого жеста может демонстрировать уважение к статусу другого человека.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что врачи предупреждают: употребление алкоголя вредно для здоровья, а исторический опыт СССР показывает: запрещать употребление алкоголя — смертельно опасно. Из-за дефицита спиртных напитков и периодических кампаний по борьбе с пьянством советские люди вливали в себя такие жидкости, что порой не верится, что человек способен это проглотить.

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