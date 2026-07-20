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Откуда взялась традиция чокаться бокалами за столом: об этом мало кто знает

Катя Помазан
Новости. Общество
2 минуты
1,6 т.
Пир.
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Традиция чокаться бокалами во время застолья имеет гораздо более практическое происхождение, чем может показаться. В Средневековье этот жест был своеобразной проверкой на доверие. Ведь сильный удар бокалами смешивал напитки. В результате чего потенциальный отравитель рисковал выпить яд вместе со своей жертвой. На самом деле эта традиция сформировалась в эпоху, когда отравление было одним из самых распространенных способов политической борьбы.

Со временем этот обычай утратил практическое значение, но сохранился как неотъемлемая часть застольного этикета. Информацию собрал OBOZ.UA.

Традиция чокаться за столом уходит корнями в средневековье.

Почему в Средневековье чорались бокалами

В средневековых дворцах интриги и борьба за власть нередко заканчивались отравлениями. Из-за этого люди стремились найти способ продемонстрировать, что не намерены навредить собеседнику.

Именно поэтому наполненные до краев кубки или бокалы с силой ударяли друг о друга. От удара часть напитка переливалась из одной посуды в другую. Если кто-то подсыпал яд, существовала вероятность, что он сам также его выпьет.

В то же время человек, отказывавшийся чокаться, мог вызвать подозрение. Такое поведение нередко воспринималось как нежелание рисковать собственным напитком, а значит — как возможный признак недобрых намерений.

Пир в средневековье.

Как традиция изменила свое значение

Со временем обычай перестал выполнять защитную функцию и превратился в символ дружбы, уважения и пожелания здоровья. Сегодня люди чокаются во время праздников, торжеств и семейных застолий, почти не задумываясь об историческом происхождении этого жеста.

В то же время в разных странах эта традиция приобрела свои особенности. Например, в Швейцарии перед тем, как чокнуться бокалами, принято смотреть собеседнику в глаза, а в Китае высота бокала во время этого жеста может демонстрировать уважение к статусу другого человека.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что врачи предупреждают: употребление алкоголя вредно для здоровья, а исторический опыт СССР показывает: запрещать употребление алкоголя — смертельно опасно. Из-за дефицита спиртных напитков и периодических кампаний по борьбе с пьянством советские люди вливали в себя такие жидкости, что порой не верится, что человек способен это проглотить.

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