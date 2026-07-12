Это смертельно опасно: какие страшные вещи пили вместо алкоголя в СССР

Врачи предупреждают: употребление алкоголя вредно для здоровья, а исторический опыт СССР показывает: запрещать употребление алкоголя – смертельно опасно. Из-за дефицита спиртных напитков и периодических кампаний по борьбе с пьянством советские люди вливали в себя такие жидкости, что порой не верится, что человек способен это проглотить.

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Советская культура замещения настоящего продукта хоть чем-то породила целую индустрию употребления опасных суррогатов. Они давали желанное опьянение, но в то же время стремительно разрушали внутренние органы, лишали зрения и уносили тысячи жизней. OBOZ.UA вспоминает, чем травились в "совке" любители выпить.

Одеколоны и духи

Среди этих спиртосодержащих "напитков" абсолютным лидером был знаменитый "Тройной". Парфюмерные продукты стали классикой советского суррогатного алкоголизма благодаря высокому содержанию этилового спирта (до 60-70 %). Их покупали в парфюмерных магазинах или киосках "Союзпечать", иногда давали им романтические названия. Так "Тройной" прозвали коньяком "Три косточки". Чтобы хоть немного убрать резкий парфюмерный вкус и запах эфирных масел, одеколон перед употреблением часто разбавляли водой или заедали квашеными огурцами. Регулярное употребление парфюмерии приводило к хроническому отравлению организма, тяжелому поражению печени и специфическому стойкому запаху от человека, который не выветривался днями.

Косметические лосьоны

Средства для ухода за кожей "Огуречный", "Розовая вода" или "Зверобой" пользовались не меньшей популярностью благодаря своей дешевизне и доступности. Они также содержали значительный процент спирта, но концентрация химических добавок, ароматизаторов и консервантов в них была значительно выше, чем в одеколонах. Пили их обычно прямо из горлышка маленьких флаконов, которые в народе презрительно называли фуфыриками или фанфуриками. Впоследствии даже возник ироничный термин "фанфурье" – созвучное слову "сомелье" название любителя выпить косметическую жидкость. Химические компоненты лосьонов практически полностью сжигали слизистую оболочку желудка, вызывали острые гастриты, язвы и приводили к тяжелой токсической дистрофии печени.

Аптечные настойки

Лидером здесь была настойка боярышника (знаменитая "бояра"), в ход шли такие средства на основе валерианы или собачьей крапивы. Они служили медицинской альтернативой алкоголю. Их преимуществом было то, что спирт там использовался чистый. Но проблема заключалась в концентрированных экстрактах лекарственных растений. Жаждущие опьянения покупали эти настойки оптом в капсулах или бутылочках и пили стаканами. Поскольку эти растения оказывают сильное воздействие на сердечно-сосудистую и нервную системы, превышение дозы в десятки раз вызывало критическое падение артериального давления, смертельные аритмии, остановку сердца или глубокую кому.

Технический спирт

В перечень технических спиртов входили, в частности, гидролизный спирт (изготовленный из древесины) и денатурат (технический спирт со специальными зловонными и цветными добавками, чтобы его не пили). Они считались "тяжелой артиллерией". Гидролизный спирт часто воровали с предприятий и пили разбавленным, хотя он содержал массу вредных примесей, а денатурат пытались фильтровать через активированный уголь или домашние фильтры. Самым страшным последствием было то, что под видом этилового технического спирта часто попадался смертельно ядовитый метиловый спирт. Употребление даже 30 граммов метанола приводило к необратимой слепоте из-за разрушения зрительного нерва, а более крупные дозы вызывали молниеносную смерть от паралича дыхания.

Тормозная жидкость

"Тормозуха" содержала спирты и эфиры, которые вызывали сильное и быстрое затуманивание сознания – традиционному алкоголю на это требуется больше времени. Чтобы отделить ядовитые фракции, советские "умельцы" разрабатывали целые технологии: зимой жидкость пропускали по замерзшему металлическому лому или уголку – технические примеси замерзали на металле, а более лёгкий условный "спирт" стекал в стакан. Употребление этой смеси наносило страшный удар по почкам и центральной нервной системе, вызывая острую почечную недостаточность. Несколько дней человек мучился от уремии (самоотравления мочой), а затем тяжело умирал.

Клей "БФ"

Это бытовое средство послужило основой для создания одного из самых экзотических суррогатных напитков под названием "Борис Федорович". Чтобы извлечь из клея спиртовую основу, в банку с жидкостью добавляли большое количество поваренной соли и опускали туда сверло подключенной к сети дрели или просто быстро вращали палочку вручную. Клеевая масса под действием соли сворачивалась и наматывалась на инструмент, а оставшаяся мутная спиртовая жидкость становилась напитком. Поскольку полностью очистить напиток от химических смол было невозможно, этот "коктейль" мгновенно склеивал желудок, вызывал тяжелую интоксикацию, цирроз печени и хроническое разрушение мозга.

Жидкость для чистки стекол и зеркал

Здесь пальму первенства занимало средство "Секунда". Жидкости для мытья стекол содержали спиртовые компоненты и сильные химические растворители. Их пили в самых отчаянных случаях, иногда пытаясь отстоять или прокипятить для высвобождения ядовитых газов. Последствия употребления бытовой химии для мытья окон были катастрофическими: ПАВ (поверхностно-активные вещества) и аммиак буквально растворяли внутренние органы, вызывая сильные химические ожоги пищевода, желудочно-кишечные кровотечения и массовую отказ внутренних органов.

Политура

Эта техническая жидкость на основе спирта использовалась для обработки и полировки древесины. При этом она занимала особое место в иерархии советских суррогатов алкоголя. Для её потребителей даже существовало отдельное название – политурщики. Чтобы очистить продукт от смол и красителей, в смесь добавляли соль и тщательно взбалтывали, после чего сливали жидкость с осадка. Полученный напиток имел отвратительный химический вкус и цвет, но давал сильное опьянение. Политура практически безвозвратно разрушала поджелудочную железу, вызывая смертельный некроз тканей (панкреонекроз), а также приводила к быстрому токсическому слабоумию и разрушению нервных окончаний конечностей.

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