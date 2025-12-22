Отдали жизнь за Украину: в Полтаве попрощались с двумя защитниками, которые погибли в Донецкой области. Фото

22 декабря в Полтаве провели в последний путь защитников Олега Сеня и Сергея Кривошея, которые погибли, защищая Украину во время полномасштабного вторжения. Панихиду по павшим воинам провели в Свято-Успенском соборе.

Об этом сообщают местные СМИ. Известно, что обоих воинов похоронят на кладбище села Затурино, вблизи Полтавы.

Что известно о защитниках

Олег Сень

Воин родился 20 мая 1988 года в Полтаве. Учился в гимназии №33 и получил образование. Впоследствии в Полтавском университете потребительской кооперации Украины овладел специальностью "Технология питания". После обучения Олег работал поваром, занимался художественной деятельностью и волонтерством.

В ряды ВСУ его мобилизовали 28 августа 2024 года. В армии Олег служил поваром хозяйственного отделения взвода материального обеспечения.

Воин погиб 16 декабря 2025 года на территории Донецкой области.

Сергей Кривошей

Сергей Кривошей родился 16 января 1968 года в селе Марьяновка, на Тернопольщине. После обучения в школе №27 получил профессиональное образование в Полтавском ПТУ №3 и овладел специальностью слесаря-ремонтника промышленного оборудования и радиопеленгаторника.

С 1987 по 1989 год Сергей прошел срочную службу. До мобилизации работал мастером-бляхарем по изготовлению и монтажу вентиляционных систем.

В армию мужчину призвали 21 февраля 2024 года. В рядах ВСУ он занимал должность старшего стрелка-оператора стрелкового взвода.

Защитник погиб 5 июля 2024 года в Донецкой области.

