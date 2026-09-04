Отдал жизнь за Украину: в боях на Запорожском направлении погиб журналист Руслан Рудукан. Фото

На войне преждевременно оборвалась жизнь журналиста Руслана Рудукана. Защитник сражался в своем последнем бою на Запорожском направлении.

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Печальную новость сообщили его сестра Инна Рудукан и Национальный союз журналистов Украины. Герою, погибшему за независимость страны, навсегда останется 47 лет.

"На фронте оборвалась жизнь Руслана Рудукана – военнослужащего 153-й отдельной механизированной бригады, журналиста, медиадизайнера, который более двух десятилетий работал в черкасских, уманских и херсонских изданиях", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Руслан Рудукан родился 1 апреля 1979 года в Умани. Высшее образование получил на физико-математическом факультете Уманского государственного педагогического университета имени Павла Тычины, который окончил в 2001 году. Впоследствии поселился в Черкассах, где прошла значительная часть его взрослой жизни.

В 2000-х годах Рудукан сотрудничал с черкасской газетой "Пресс-Центр", для которой освещал жизнь региона, вопросы местной экономики и деятельность властей. Также писал для издания "Строительство и реконструкция" и других СМИ. Одной из наиболее близких ему тем было историко-архитектурное наследие Умани.

В то же время Руслан много лет работал в сфере полиграфического дизайна и газетной верстки. Коллеги вспоминали его как специалиста, который одинаково хорошо работал и с журналистскими материалами, и с оформлением газетных страниц.

Не оставался он в стороне и от общественно важных вопросов, в частности связанных с войной и отношением к военнослужащим. В августе 2015 года он публично привлек внимание к случаю, когда черкасская маршрутка отказалась бесплатно перевозить демобилизованного добровольца.

После начала полномасштабной войны Руслан Рудукан отправил жену вместе с сыном в Польшу, а сам остался в Украине. Он присоединился к волонтерской работе, помогал военным, собирал необходимое и поддерживал тех, кто находился на передовой.

Несмотря на диагнозы, мужчина добился зачисления в армию

Близкий друг Руслана Сергей Сук вспомнил, что тот с самого начала хотел попасть в армию. Однако состояние здоровья не позволяло ему служить. Руслан продолжал помогать армии, но, по словам друга, не мог смириться с тем, что сам не находится рядом с военными.

Спустя некоторое время ему все же удалось добиться зачисления в Силы обороны, несмотря на медицинские диагнозы, которые могли стать препятствием для службы.

Друзья рассказывали, что Руслан ценил свою работу в армии и гордился тем, что может быть полезным. Ему приходилось выполнять различные задачи, в том числе физические, интеллектуальные и воспитательные. Он часто рассказывал о своих сослуживцах, как о живых, а на собственное самочувствие почти не жаловался.

По словам Сергея Сука, в последний раз они общались вечером 30 августа. На следующий день Руслан должен был отправиться на позиции.

"Ты готовился к выходу на позиции. Мы так "на скорую руку" поговорили во время последнего короткого разговора. Ты обещал позвонить, если будет возможность. Связи не было два месяца. Я решил снова проверить, есть ли она, и позвонил тебе. 30 августа. Вечером. В твой, фактически, последний вечер. Об этом я узнал только сегодня. Ты мне не ответил. И уже не ответишь никогда. Твое великое приключение закончилось, к сожалению, очень быстро. Честь, братишка! Покойся с миром, друг!" – говорится в сообщении.

Напомним, на войне, во время возвращения с первого боевого выхода, погиб 19-летний военнослужащий Артем Синевич. Группа, в составе которой находился защитник, наступила на вражескую противопехотную мину.

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