У него было сердце титана: во время первого возвращения с позиции погиб 19-летний защитник Артем Синевич. Фото

19-летний военнослужащий Артем Синевич погиб 28 августа 2026 года на Сумском направлении при возвращении с первого боевого выхода. Группа, в составе которой находился защитник, наткнулась на вражескую противопехотную мину.

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Юноша погиб на месте. О гибели военнослужащего сообщил Михайловско-Рубежский старостинский округ.

Трагедия произошла около 5:30 утра 28 августа. После выполнения боевого задания группа военных возвращалась с позиции, когда наткнулась на противопехотную мину. Для Артема это был первый выход на боевую позицию.

Защитник родился 18 июня 2007 года в Киеве, однако всю жизнь прожил в селе Михайловка-Рубежовка в Киевской области. Там он окончил местную школу.

Во время учебы Артем активно занимался спортом, участвовал в олимпиадах и военно-патриотической игре "Джура". В старших классах был старостой. По воспоминаниям представителей общины, юноша отличался лидерскими качествами, целеустремленностью и интересом к истории.

В 2024 году Артем присоединился к движению "Центурия". В том же году поступил в Государственный налоговый университет в Ирпене, где обучался по специальности "Правоохранительная деятельность" в группе ПДБП-24-3.

В следующем году он поступил на военную кафедру. При этом продолжал заниматься спортом и общественной деятельностью.

В июне 2026 года Артем перевёлся на заочную форму обучения. Это дало ему возможность оставить дневную форму обучения и сосредоточиться на защите Украины.

С 11 мая 2026 года Артем Синевич официально числился в списках личного состава воинской части А3449. Речь идет о Международном легионе военной разведки, действующем в составе Главного управления разведки.

В общине юношу вспоминают как доброго, искреннего и ответственного человека, который ещё в юном возрасте стремился развиваться в спорте, учебе и военном деле.

"Он был искренним, добрым, невероятно целеустремленным и глубоко интересовался историей", — так о нем вспомнили в Михайловско-Рубежевском старостинском округе.

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