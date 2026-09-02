Ему навсегда останется 30 лет: на войне погиб защитник из Днепропетровской области. Фото

На фронте погиб военнослужащий из Днепропетровской области Евгений Головченко. Жизнь отважного воина оборвалась в День Независимости Украины – 24 августа 2026 года в Донецкой области.

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В последний путь 30-летнего Героя проводили 31 августа. Об этом сообщили в Самаровском городском совете.

"Самар попрощается с павшим защитником Евгением Головченко", – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Евгений Сергеевич Головченко родился 29 декабря 1995 года. Осенью 2025 года он подписал контракт с Вооруженными силами Украины и встал на защиту государства.

Занимал должность командира отделения беспилотных авиационных комплексов и командира экипажа беспилотных летательных комплексов.

24 августа 2026 года, в День Независимости Украины, Евгений погиб при выполнении боевого задания вблизи Дружковки Краматорского района (Донецкая область). Воин ушел из жизни в возрасте 30 лет.

До последнего Герой оставался верным военной присяге и украинскому народу. Евгений мужественно выполнял свой воинский долг и отдал жизнь, защищая свободу и независимость Украины.

Похороны военнослужащего состоялись 31 августа.

"Самаровская община выражает искренние соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам Евгения. Его имя навсегда останется в памяти общины как имя Защитника, отдавшего жизнь за Украину. Вечная память и честь Герою", – отмечается в сообщении.

Напомним, на фронте погиб 27-летний военнослужащий из Львовской области Андрей Щирба. Жизнь Героя оборвалась еще в октябре 2025 года под Купянском. В течение длительного времени военного считали пропавшим без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях в Донецкой области погиб командир отделения из Ровенской области. Тарас Матвийчук защищал Украину от агрессора с февраля 2024 года.

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