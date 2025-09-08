Отдал жизнь за Украину: в боях на Харьковщине погиб защитник с Тернопольщины. Фото
В боях с оккупантами в Купянском районе Харьковщины погиб военный с Тернопольщины Владимир Сеник. Герой считался пропавшим без вести с 28 октября 2024 года, ему навеки осталось 48 лет.
О потере сообщили в Залозецкой территориальной громаде. 7 сентября было объявлено днем траура в поселке Зализцы, жителем которого был павший защитник.
Что известно о Владимире Сенике
Владимир Михайлович Сеник родился 17 сентября 1976 года.
Был жителем поселка Зализцы Тернопольского района.
28 октября 2024 года Владимир Сеник пропал без вести на фронте в Купянском районе Харьковской области.
2 сентября 2025 года стало известно, что в тот день почти год назад воин героически погиб, защищая родную землю от врага.
Свой последний бой защитник принял вблизи села Степная Новоселовка Купянского района.
Воскресенье, 7 сентября 2025 года, в поселке Зализцы объявили днем траура.
"Вся община склоняет головы в глубокой скорби и выражает искренние соболезнования семье павшего воина. Пусть Господь укрепит их сердца в этот тяжелый час потери. Вечная память Герою, который пожертвовал самым дорогим – собственной жизнью – ради мира и свободы Украины", – говорится в сообщении общины.
Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области погиб воин со Львовщины Юрий Карташов. Герой был жителем города Сокаль, ему навсегда осталось 33 года.
На фронте также погиб Андрей Шумада с Тернопольщины. Он считался пропавшим без вести еще с 10 января 2024 года, когда выполнял боевое задание.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!