Отдал жизнь за Украину: в боях на Харьковщине погиб защитник с Тернопольщины. Фото

В боях с оккупантами в Купянском районе Харьковщины погиб военный с Тернопольщины Владимир Сеник. Герой считался пропавшим без вести с 28 октября 2024 года, ему навеки осталось 48 лет.

О потере сообщили в Залозецкой территориальной громаде. 7 сентября было объявлено днем траура в поселке Зализцы, жителем которого был павший защитник.

Что известно о Владимире Сенике

Владимир Михайлович Сеник родился 17 сентября 1976 года.

Был жителем поселка Зализцы Тернопольского района.

28 октября 2024 года Владимир Сеник пропал без вести на фронте в Купянском районе Харьковской области.

2 сентября 2025 года стало известно, что в тот день почти год назад воин героически погиб, защищая родную землю от врага.

Свой последний бой защитник принял вблизи села Степная Новоселовка Купянского района.

Воскресенье, 7 сентября 2025 года, в поселке Зализцы объявили днем траура.

"Вся община склоняет головы в глубокой скорби и выражает искренние соболезнования семье павшего воина. Пусть Господь укрепит их сердца в этот тяжелый час потери. Вечная память Герою, который пожертвовал самым дорогим – собственной жизнью – ради мира и свободы Украины", – говорится в сообщении общины.

