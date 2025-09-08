Ему навсегда будет 33: в боях в Донецкой области погиб защитник из Львовской области. Фото

На фронте погиб еще один украинский военнослужащий из Львовщины – Юрий Карташов. Свой последний бой защитник принял в Донецкой области.

Видео дня

Об этом на своей Facebook-странице сообщил "Сокальский городской совет". Герою навсегда останется 33 года.

"Печальная весть поступила на Сокальщину. Ряды Небесного войска пополнил Герой Юрий Юрьевич Карташов, 03.05.1991р.н., житель г. Сокаль", – говорится в сообщении.

Что известно о военнослужащем

Юрий учился в Сокальской школе №4, после получения образования работал на Сокальском кирпичном заводе. Мужчина был призван в ряды Вооруженных сил Украины 06 мая 2024 года. Он служил гранатометчиком в воинской части А-1376.

Долгое время защитник считался пропавшим без вести, лишь недавно стало известно, что 13 июля 2024 года во время выполнения боевого задания вблизи села Урожайное Волновахского района Донецкой области он погиб. Дорога возвращения его тела домой была достаточно длинной.

Прощание с военным

Проведут Героя в последний путь 8 сентября 2025 года. В 15.00 к храму святых апостолов Петра и Павла привезут тело защитника. Затем по прибытию траурного кортежа, состоится парастас и чин погребения Юрия Карташова.

"Выражаем искренние соболезнования по поводу гибели Героя родителям – Марии и Юрию, брату Назарию, сестре Снежане. Вечная память Герою!" – указано в сообщении.

Напомним, на фронте погиб военнослужащий из Волынской области Иван Наумук. Жизнь защитника оборвалась на Харьковщине во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Купянск.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне 30 августа погиб военный из Киева Юрий Саенко. У военного остались жена и две дочери 10 и 2 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!