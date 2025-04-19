Отдал жизнь за Украину: в боях Харьковщины погиб игрок команды РК 'Батяры'. Фото

В боях против российских оккупантов погиб Игорь Власюк — игрок львовской регбийной команды "Батяры". Герой отдал свою жизнь за независимость Украины в Харьковском направлении.

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О невосполнимой потере сообщили представители клуба. "Непоправимая потеря в нашей регбийной семье. Погиб игрок команды РК Батяры (Львов) Игорь Власюк", – отметил президент Федерации Регби Львовской области Петр Адамик.

Игр с первых дней полномасштабной войны пошел добровольцем на фронт. 17 апреля 2025 года он погиб во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Шиповато, что на Харьковщине, в Купянском районе.

"Искренние соболезнования родителям, сестре и всем родным Героя. Вечная память. Львов – наш город! Регби – наша игра!" – резюмировал Петр Адамик.

Напомним, ранее стало известно, что в районе Часового Яра погиб оператор отделения БПАК из Ровенщины. Роману Домерецкому навсегда 21 год.

Также сообщалось, что на фронте погиб военный из Киевской области Сергей Корчемный. Без отца осталось пятеро детей.

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