Ему навсегда будет 21: в районе Часова Яра погиб оператор отделения БпАК из Ривненской области. Фото
Украинский воин из Ривненской области Роман Домерецкий погиб на фронте, защищая страну от оккупантов. Герой был оператором отделения беспилотных авиационных комплексов (БпАК), ему навеки остался 21 год.
О потере сообщила Радивиловская громада. Роман погиб вследствие атаки БПЛА 16 апреля 2025 года в районе Часова Яра Донецкой области.
Он получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
Роман Домерецкий родился 10 августа 2003 года. Был жителем села Приски.
Имел звание солдат, был оператором отделения БпАК.
"Роман навсегда останется 21-летним. Склоняем голову в трауре. Выражаем искренние и глубокие соболезнования родным и близким Героя. Вся громада разделяет боль от невосполнимой потери", – говорится в сообщении громады.
В пятницу, 18 апреля, с Героем прощаются на его родной Радивиловщине.
Траурный кортеж прибывает в Радивилов в 16:15 –16:20 со стороны Крупца и через улицы Невского, Кременецкую (возле городского Дома культуры), Почаевскую прибудет в село Приски к месту жительства семьи Героя.
"Просим выйти на улицы по указанному маршруту с цветами и государственной символикой и отдать последний почет нашему земляку – Герою, чью молодую жизнь трагически оборвала война. Вечная ему память и почет", – призвали в Радивиловской громаде.
Как сообщал OBOZ.UA, в Белгородской области РФ погиб воин из Кривого Рога Александр Бельченко. Свой последний бой Гкрой принял 6 апреля вблизи населенного пункта Поповка.
Напомним также, 18 апреля в Украину вернули тела 909 воинов Сил обороны. Они защищали Родину на Кураховском, Запорожском, Бахмутском и Угледарском направлениях, а также на Сумщине, Запорожье, Луганщине и Харьковщине.
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