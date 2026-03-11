Отдал жизнь за Украину: на Волчанском направлении погиб полковник с Тернопольщины. Фото

Украина потеряла еще одного офицера, который отдал жизнь в борьбе с российскими оккупантами. На Волчанском направлении во время боевых действий погиб полковник Роман Паламар с Тернопольщины.

Военный много лет служил в пограничных войсках и погиб, спасая своих побратимов. Об этом сообщил глава Збаражского горсовета Роман Поликровский.

"С глубокой скорбью сообщаем, что 5 марта 2026 года в бою на Волчанском направлении погиб защитник Украины, уроженец Збаража полковник Паламар Роман Игоревич", – говорится в сообщении.

Военный родился 5 июня 1985 года. Свою жизнь он посвятил службе в пограничных войсках.

По имеющейся информации, офицер погиб как настоящий командир – спасая своих собратьев во время боевого столкновения.

Прощание с погибшим военным и чин похорон состоятся 12 марта 2026 года.

Церемония начнется в 10:00 в Свято-Георгиевском храме в городе Хмельницкий по адресу: улица Князя Святослава Храброго.

Родные, собратья и земляки склоняют головы в скорби по павшему защитнику.

