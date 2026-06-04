Отдал жизнь за Украину: на войне погиб защитник из Николаевской области. Фото

Украина потеряла еще одного своего защитника на фронте. Стало известно о гибели военнослужащего из Николаевской области Сергея Твердого.

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Трагическую весть подтвердили в городском совете, выразив соболезнования семье погибшего. Об этом сообщает Исполнительный комитет Первомайского городского совета.

Солдат Сергей Ярославович Твердый погиб 24 мая 2026 года во время выполнения боевого задания по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и государственных интересов.

В громаде сообщили, что воин возвращается домой "на щите". Городской голова Олег Демченко и жители Первомайской городской громады выразили искренние соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

В сообщении отмечается, что каждая потеря на войне является глубокой болью для громады и всей страны. Имя Сергея Твердого навсегда останется среди тех, кто стал на защиту Украины и проявил мужество и преданность.

В громаде подчеркнули, что гибель каждого военного – это невосполнимая потеря и "болезненный шрам" для общества, а память о павших защитниках будет жить вечно.

Местные власти и жители громады выразили поддержку семье погибшего в это сложное время и призвали почтить память воина, который отдал жизнь за Украину.

Напомним, в бою за Украину погиб спецназовец Сергей Шевченко из Хорола, что на Полтавщине. Он прошел обучение в Польше и Литве и участвовал в отражении вражеской агрессии на самых горячих направлениях. Жизнь воина оборвалась 24 мая в Донецкой области.

Как сообщал OBOZ.UA, на войне погиб военнослужащий из Тернопольской области Андрей Ширяев. 25-летний защитник погиб, выполняя боевое задание в Сумской области.

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