'Мужественный воин с титановым характером': на войне погиб спецназовец с Полтавщины. Фото

В бою за Украину погиб спецназовец Сергей Шевченко из Хорола, что на Полтавщине. Он прошел обучение в Польше и Литве и участвовал в отражении вражеской агрессии на самых горячих направлениях.

Жизнь воина оборвалась 24 мая в Донецкой области. О потере сообщили в Хорольской городской территориальной громаде.

Что известно о Герое

О гибели земляка, бойца Сил специальных операций, в громаде сообщили 27 мая.

"Война поглощает в свой черный мрак все краски природы и всего живого. Она безжалостно и коварно унесла жизнь нашего земляка, мужественного Защитника Украины – Сергея Андреевича Шевченко. Старший солдат, оператор группы специального назначения роты специального назначения отряда специальных операций 8 отдельного полка Сил специальных операций имени Князя Изяслава Мстиславича ВСУ, оставаясь преданным Военной присяге на верность Украинскому народу, погиб в бою за Украину 24 мая 2026 года в Краматорском районе Донецкой области", – указано в сообщении.

Родился Сергей Шевченко 23 марта 1989 года в Мурманской области тогда еще РСФСР – в семье военного и учительницы.

"Отец-военный воспитал в сыне твердость характера, дисциплину и ответственность, а мама-учительница привила любовь к знаниям, человечность и искренность. Именно от них Сергей унаследовал те высокие моральные принципы, которые впоследствии стали основой его жизненного пути", – рассказали в Хорольском горсовете.

В 1990 году семья вернулась на родину – в родной для родителей Сергея город Хорол на Полтавщине.

В 2006 году парень получил аттестат об общем среднем образовании, далее – закончил Полтавский техникум пищевых технологий и Киевский национальный университет пищевых технологий по специальности "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии", получив квалификацию инженера по автоматизации и компьютерно-интегрированных технологий.

В Хорольском горсовете говорят, что Сергей Шевченко очень любил жизнь, не представлял ее без движения, командного духа, азарта борьбы и победы.

"Футбол был его страстью и частью души. Болельщики помнят его как яркого игрока команды "Мрия", с которой в 2012 году он завоевал звание чемпиона Хорольщины по футболу. Он играл в составе разных команд, оставляя после себя уважение, дружбу и искреннюю человеческую теплоту", – отметили в Хорольском горсовете.

С 2014 года Сергей Шевченко работал в Киеве, был ІТ-программистом, развивал собственное дело.

А 17 июня 2025 года он был призван по общей мобилизации первым отделом Лубенского РТЦК и СП.

"С тех пор его жизнь навсегда изменилась. Сергей прошел тяжелую военную подготовку, учился в Бердичеве в Житомирской области, перенимал боевой опыт в Литве по строгим стандартам НАТО, где был отмечен как один из лучших выпускников учебного центра. Его целеустремленность, выдержка и интеллект вызвали уважение собратьев и командиров", – говорят земляки воина.

"Боевое крещение" Сергей прошел в селе Барвенково на Харьковщине. Далее, после обучения в Польше, он участвовал в боях на Лиманском и Северском направлениях.

"Там, среди взрывов и смерти, он оставался несокрушимым – профессиональным, мужественным, преданным военной присяге и Украине. За образцовую службу был награжден памятным Коином ССО, а за участие в боевых действиях – нагрудным знаком "Ветеран войны". С марта этого года Сергей держал оборону на одном из самых адских направлений фронта — в Краматорском районе Донецкой области. Там, где земля содрогается от непрерывных атак вражеских средств воздушного и наземного поражения, а каждый день превращается в грань между жизнью и смертью, он до последнего вздоха оставался верным Военному долгу", – указано в сообщении горсовета Хорола.

В громаде выразили соболезнования семье Героя: родителям, брату, который также защищает Украину в рядах ВСУ, всем родным, близким и друзьям погибшего воина.

29 мая с Сергеем Шевченко навеки попрощались в Хороле. Его похоронили на Аллее Славы центрального городского кладбища.

"Мужественный Воин с титановым характером и мужской честью отдал за нас самое дорогое – свою молодую жизнь. Наш долг – помнить, какой ценой дается каждое мирное утро и благодаря кому не меняется привычный уклад жизни. Светлая, благословенная память Сергею Андреевичу. Царство Небесное нашему Воину Света среди многочисленного Воинства Рыцарей-защитников. Честь и уважение Герою Сергею Андреевичу!" – указано в сообщении горсовета.

