'Жизнерадостный и позитивный': погиб Герой из Кривого Рога, который работал инженером на предприятии. Фото

К сожалению, на российско-украинской войне погиб еще один украинский Герой. Денис Сергеев был пулеметчиком стрелкового батальона 17-й ОМБр, его жизнь российские захватчики забрали 10 октября.

Убили Дениса Сергеева на российской Курщине, недалеко от поселка Новый Путь. Печальную весть о гибели Героя принесло предприятие "ArcelorMittal Кривой Рог", где работал украинский защитник.

Что известно о Денисе Сергееве

До полномасштабного вторжения россиян в Украину Денис работал на "ArcelorMittal Кривой Рог" ведущим инженером по технологиям и стратегиям. Его коллеги вспоминают его как ответственного, профессионального и искреннего специалиста, который всегда готов помочь другим.

"Мы вместе учились в вузе, потом работали в одном отделе, дружили. У Дениса была сложная и ответственная работа – от качественного контроля состояния зданий и сооружений зависела жизнь людей. Он всегда работал добросовестно и профессионально. Жизнерадостный, доброжелательный, он умел поддержать коллег и всегда был готов прийти на помощь", – рассказал о Герое менеджер отдела наблюдения и контроля Олег Савченко.

На предприятии отмечают, что Денис Сергеев "сделал весомый вклад в безопасную эксплуатацию производственных объектов". За ним были закреплены важные подразделения, среди которых доменный цех №1, железнодорожный цех №2, автотранспортное управление и управление складского хозяйства.

Коллеги и друзья вспоминают его как интеллигентного, образованного и светлого человека, который искренне любил жизнь и свою семью.

У Дениса остались жена, дочь и мама. OBOZ.UA выражает им искренние соболезнования, а также скорбит вместе друзьями и коллегами погибшего Героя Украины.

