'Война забирает лучших': в боях за Украину погиб 21-летний защитник с Прикарпатья. Фото

Защищая Украину, погиб молодой воин с Прикарпатья Владислав Торко. 21-летний уроженец города Долина служил в спецподразделении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Последний бой Владислав принял 20 октября. О потере сообщил городской голова Долинской территориальной громады Иван Дырив.

Что известно о Герое

Родился Владислав Торко в городе Долина 26 апреля 2004 года.

Окончил Долинский лицей №7, обучение продолжил на факультете автоматизации и энергетики Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа: там Владислав изучал электроэнергетику, электротехнику и электромеханику.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, юноша стал на защиту родной земли. Службу нес в спецподразделении ГУР "Кракен".

"Ему был всего 21 год. Но несмотря на такой молодой возраст, Владислав сознательно стал на защиту Украины, проявив мужество, стойкость и верность военной присяге. 20 октября 2025 года он погиб в бою, отдав самое дорогое – свою жизнь – за свободу, за Родину, за каждого из нас. Война забирает лучших – тех, у кого все еще впереди: мечты, планы, жизнь... Светлая память Герою, который навеки останется в сердцах долинян. Вечная слава верному сыну Украины", – написал Дырив.

"Владислав был отважным, добрым и искренним юношей, который сознательно выбрал путь служения Украине, став на ее защиту в самые тяжелые времена. Его мужество, доброта и любовь к родной земле навсегда останутся в сердцах всех, кто его знал и уважал", – вспоминают о своем бывшем студенте на факультете автоматизации и энергетики.

