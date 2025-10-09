'Отдал жизнь за независимость Украины': во время выполнения боевой задачи погиб защитник из Тернопольщины. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб военнослужащий из Тернопольской области Степан Хавар. Жизнь защитника Украины оборвалась 4 октября.

Свой последний бой воин принял в Сумской области. Об этом сообщили в Бучачском городском совете.

Обстоятельства гибели воина

Администрация территориальной громады, откуда был родом защитник, рассказала, что Степан Хавар погиб 4 октября 2025 во время выполнения боевого. Мужчина служил в звании солдата на должности стрелка.

Военнослужащий погиб в результате атаки вражеского дрона вблизи населенного пункта Пожня Ахтырского района Сумской области. Герой отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины, за мирное будущее родной земли.

О дате и времени встречи Героя будет сообщено дополнительно.

"Выражаем искренние соболезнования родным, близким и побратимам павшего защитника. Грустим всей Бучачской общиной, разделяя боль невосполнимой потери", – заявило руководство громады.

