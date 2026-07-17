"Отдал самое дорогое за Украину": на Курском направлении погиб Герой из Николаевской области. Фото

В поселке Домановка, расположенном в Николаевской области, поступило трагическое подтверждение гибели украинского военнослужащего Дмитрия Маташнюка. Защитник считался пропавшим без вести, однако после длительного мучительного ожидания стало известно, что он погиб при выполнении боевого задания на Курском направлении.

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Об этом сообщил Домановский поселковый совет. Свой последний бой Герой принял 2 марта 2025 года в Курской области РФ.

Погиб при выполнении боевого задания

Дмитрий Маташнюк родился 15 сентября 1973 года и проживал в Домановке.

Его жизнь оборвалась 2 марта 2025 года вблизи села Свердликово Суджанского района Курской области РФ во время выполнения боевого задания.

Однако родные более года ничего не знали о своём Герое. И только сейчас, после столь долгого периода мучительного ожидания и надежды, поступило подтверждение гибели Дмитрия Маташнюка.

Отдал самое дорогое за Украину

В общине подчеркнули, что Дмитрий Маташнюк отдал за Украину самое дорогое – свою жизнь.

"Дмитрий отдал самое дорогое – свою жизнь – за свободу, независимость и будущее Украины", – говорится в сообщении.

О дате и времени формирования живого коридора, а также о церемонии прощания и похоронах защитника сообщат дополнительно.

Домановский поселковый совет выразил искренние соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам погибшего воина и разделяет их боль и скорбь.

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