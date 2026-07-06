Чуда не произошло: подтвердилась гибель воина из Нетишина, который более двух лет считался пропавшим без вести. Фото

После двух лет и семи месяцев мучительного ожидания подтвердилась гибель защитника Украины Сергея Кургана из Нетишина, который с декабря 2023 года числился пропавшим без вести. Воин погиб при выполнении боевого задания в Донецкой области, защищая независимость и свободу Украины.

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Об этом сообщила Нетишинская городская территориальная община. В общине выразили соболезнования родным и близким погибшего Героя.

Семья более двух лет жила надеждой

В общине сообщили, что 39-летний Сергей Курган, позывной "Анубис", погиб 7 декабря 2023 года во время боя в Бахмутском районе Донецкой области.

Он служил гранатометчиком в роте специального назначения и до конца выполнял свой воинский долг, защищая Украину от российских оккупантов.

После своего последнего боя военнослужащий считался пропавшим без вести. В течение двух лет и семи месяцев его родные не теряли надежды, что он жив и вернется домой.

Чуда не произошло

В Нетишинской городской территориальной общине отметили, что все это время семья жила между надеждой и неизвестностью.

"Два года и семь месяцев семья ждала Воина. Часы, дни, месяцы боли, невероятной силы. Жизнь в постоянных мучениях и отчаянии, жизнь, полная надежды и веры. Но, к великому сожалению, чуда не произошло", — говорится в сообщении общины.

Защитник отдал жизнь за Украину

Сергей Курган выполнял боевые задачи в составе роты специального назначения и погиб, защищая Украину, ее свободу и независимость.

В общине подчеркнули, что известие о подтверждении гибели военного стало еще одним болезненным ударом для города.

"Ещё один черный день. Ещё один день войны. День скорби, сочувствия, печали, слез и отчаяния", — отметили в Нетишинской городской территориальной общине.

Община готовится проводить Героя в последний путь

В Нетишине выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего защитника и заверили, что вся община разделяет их боль.

Информацию о дате и времени встречи Героя и церемонии прощания обещают сообщить дополнительно.

Сергею Кургану было 39 лет. Вечная память и честь Защитнику Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Антон Пупенко. Сердце украинского воина остановилось 21 августа 2024 года.

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